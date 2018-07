Der Tagesspiegel: Klöckner scheut Verkaufsverbot von Energy-Drinks an Jugendliche

Berlin (ots) - Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) sieht derzeit keinen Anlass, den Verkauf von Energy-Drinks an Kinder und Jugendliche per Gesetz einzuschränken. "Angesichts zunächst abzuwartender Forschungsarbeiten sowie bestehender nationaler und EU-rechtlicher Regelungen sind zusätzliche rechtliche Maßnahmen wie eine Einschränkung des Verkaufs von Energy-Drinks derzeit nicht angebracht", sagte eine Ministeriumssprecherin dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe) in Berlin.

