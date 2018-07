Stolze 118 Mal wurde die norwegische Verbraucherzentrale bezüglich Tesla-Beschwerden kontaktiert. Im offiziellen Bericht des Councils, vom 4. Juli diesen Jahres, landet der kalifornische Autobauer somit auf Platz 4. Noch im Vorjahr belegte das Unternehmen Platz 24 - ein rasanter Abstieg, wie sich nun abzeichnet. Zu den meist genannten Problemen zählen unter anderem Schwierigkeiten beim Kontaktieren des Kundendienstes, bei welchem die Kunden mehrere Monate auf einen Termin warten oder in einigen Fällen sogar Absagen hinnehmen müssen. Die meisten Probleme würden demnach durch Lieferengpässe bei Ersatzteilen verursacht werden. Die ungenauen Zeitangaben und die teilweise vorherrschende Unerreichbarkeit des Tesla-Service stoßen bei den norwegischen Kunden auf Unverständnis. Norwegen ist mit derzeit 26.000 registrierten Tesla-Fahrzeugen der größte europäische Markt für den E-Auto-Hersteller. Die elf bestehenden Service-Stellen vor Ort scheinen die Anfrage nicht abdecken zu können.

Tesla-CEO Elon Musk entschuldigte sich persönlich via Twitter bei den norwegischen Kunden. Er gab dabei zu, dass das Unternehmen Probleme bei der Ausweitung seiner Service-Einrichtungen in Norwegen hat, deren Beseitigung nach Genehmigung seitens der Regierung durch die Vervierfachung des mobilen Services beschleunigt werden solle.

Norwegians are right to be upset with Tesla. We are having trouble expanding our service facilities in Oslo especially. Can solve quickly with Tesla mobile service vans, but awaiting govt permission to do so.