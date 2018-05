Deutsche Umwelthilfe und Stiftung Initiative Mehrweg verleihen den Mehrweg-Innovationspreis

Berlin (ots) - Auszeichnung für Sinalco und die "kleine Halbe" von Euroglas - Fünf Mineralbrunnen setzen neue Maßstäbe bei Pool-Mehrwegflaschen - Mehrwegverpackungen für Getränke schonen Ressourcen und schützen die Umwelt

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) laden Sie herzlich zur Verleihung des Mehrweg-Innovationspreises 2018 ein. Mit dem Preis werden zum achten Mal Leistungen und Initiativen zur Stärkung und Weiterentwicklung von Mehrwegverpackungen für Getränke ausgezeichnet.

Um die ökologischen, ökonomischen und sozialen Vorteile von Mehrweg gegenüber Einweg weiter auszubauen und Verbrauchern auch weiterhin attraktive Verpackungssysteme anbieten zu können, werden in der Getränkebranche fortwährend Innovationen umgesetzt. In diesem Jahr werden drei Mehrweg-Innovationen von der DUH und der SIM geehrt.

Die Euroglas Verpackungsgesellschaft m.b.H. erhält die Auszeichnung für ihre "kleine Halbe". Die 0,33 Liter Glas-Pfandflasche ist 25 Prozent leichter als vergleichbare Flaschen und spart beim Transport CO2-Emmissionen ein. Durch einen spezifischen Kasten wird zusätzlich der Sortieraufwand im Leergutstrom verringert.

Während Brause-Gigant Coca-Cola dabei ist aus dem Mehrwegsystem auszusteigen, investierte die Deutsche Sinalco GmbH Markengetränke & Co. KG in die Einführung einer neuen 0,5 Liter Mehrwegflasche und in verbraucherfreundliche Kästen. Eine richtungsweisende Entscheidung die das Mehrwegsystem im Bereich der Erfrischungsgetränke stärkt.

Die RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG, alwa Mineralbrunnen GmbH, Peterstaler Mineralquellen GmbH, aquaRömer GmbH & Co. KG und Franken Brunnen GmbH & Co. KG setzen neu designte und gewichtsoptimierte Poolflaschen der Genossenschaft Deutscher Mineralbrunnen ein. Dadurch wird Mehrweg noch interessanter für die Kunden.

Gerne erläutern wir Ihnen bei der Preisverleihung wie genau die ausgezeichneten Innovationen das Mehrwegsystem noch besser machen.

Datum: Freitag, 1.6.2018, 11 bis 12.15 Uhr

Ort: Deutsche Umwelthilfe, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, Dachgeschoss

Programm: http://l.duh.de/mwip2018

Preisverleihung durch:

Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin, Deutsche Umwelthilfe Martina Gehrmann, Geschäftsführerin, Stiftung Initiative Mehrweg Roland Demleitner, Geschäftsführer Private Brauereien Deutschland

