Deutschland: Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Erzeugerpreise im Mai stärker gestiegen als erwartet. Sie seien um 2,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat geklettert, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Mittel eine Rate von 2,5 Prozent prognostiziert. Eine höhere Teuerungsrate hatte es zuletzt im März 2012 gegeben. Im Vormonat hatte der Anstieg noch bei 2,0 Prozent gelegen.

Die Preisentwicklung bei Energie trug am stärksten zu dem Anstieg der Erzeugerpreise bei. Energie war um 5,5 Prozent teurer als ein Jahr zuvor.

Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, um 0,5 Prozent. Auch das lag über dem von Experten erwarteten Anstieg von 0,4 Prozent. Die Erzeugerpreise fließen über die Produktion in die Verbraucherpreise ein, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./jsl/jha/