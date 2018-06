Deutschland, Griechenland und Spanien treffen Vereinbarung zu Migrationspolitik

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland, Griechenland und Spanien haben eine politische Vereinbarung über eine Zusammenarbeit in der Migrationspolitik getroffen. Das gab das Bundespresseamt bekannt. Griechenland und Spanien haben sich darin verpflichtet, registrierte Asylsuchende wieder aufzunehmen.

"Bis zum Inkrafttreten des neuen Gemeinsamen Europäischen Asylsystems sind Übergangslösungen derjenigen Mitgliedstaaten, die bereit sind, auf europäischer Ebene gemeinsam voranzugehen, der beste Ansatz", heißt es in der Mitteilung. "Griechenland und Spanien sind bereit, Asylsuchende wiederaufzunehmen, die künftig von deutschen Behörden an der deutsch-österreichischen Grenze festgestellt werden und einen EURODAC-Eintrag der genannten Staaten haben." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte bei einer Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel in Brüssel, die Verpflichtung betreffe "kontrollierte Grenzübergänge".

Deutschland werde die Fälle der Familienzusammenführung in Griechenland und Spanien schrittweise abarbeiten und abschließen, um die Familieneinheit zu fördern, heißt es in der von der Bundesregierung verbreiteten Erklärung weiter. Die Länder bekräftigten, dass die Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenzen mehr gemeinsame Unterstützung benötigten. Zur Unterstützung der fünf Ägäis-Inseln in Griechenland und zur Unterstützung Spaniens seien zügig positive Maßnahmen zu ergreifen.

Die operativen Einzelheiten der Maßnahmen würden in den nächsten vier Wochen vereinbart und danach regelmäßig überprüft. Die Zusammenarbeit beginnt unmittelbar, nachdem eine entsprechende Vereinbarung erzielt wurde.

Merkel sagte zudem, es solle "beschleunigte Asylverfahren" geben, für die Verwaltungsvereinbarungen mit Partnerländern geplant seien. "Ich werde heute Abend die Koalitionspartner unterrichten", kündigte sie an. Die EU-Beschlüsse seien "mehr als wirkungsgleich" mit den Forderungen der CSU, zeigte sie sich überzeugt. "Das ist dann ein wirklich substanzieller Fortschritt." Der EU-Migrationsbeschluss sei ein "wichtiger Schritt in richtige Richtung", der die "adäquate Antwort" auf die Herausforderungen der Migration gebe.

June 29, 2018 09:40 ET (13:40 GMT)