Deutschland: Umsätze im Einzelhandel überraschend gefallen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat überraschend erneut einen Rückschlag erlitten. Im März seien die Umsätze im Monatsvergleich preisbereinigt (real) um 0,6 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mit. Es war der vierte Rückgang in Folge. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet.

Allerdings waren die Einzelhandelsumsätze im Februar weniger stark gefallen als zunächst ermittelt. Sie gingen um revidiert 0,2 Prozent im Monatsvergleich zurück. Zunächst war ein Rückgang um 0,7 Prozent ermittelt worden. Nicht preisbereinigt (nominal) fielen die Umsätze der Branche im März um 0,6 Prozent.

Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze im März um real 1,3 Prozent. Nominal legten die Umsätze um 2,6 Prozent zu. Der März 2018 hatte mit 26 Verkaufstagen einen Tag weniger als der März 2017./jsl/jha/