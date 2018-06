Devisen Wien (9.00) - Euro im frühen Handel mit Zugewinnen

Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar etwas fester tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1812 Dollar nach 1,1754 USD beim Richtkurs vom Freitag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1769 Dollar notiert.

Die Gemeinschaftswährung konnte sich im frühen Handel wieder über die Marke von 1,1800 Dollar steigern. Der Rückzieher Donald Trumps von der G-7-Erklärung hat laut Marktbeobachtern am Devisenmarkt kaum für Bewegung gesorgt.

Die Marktakteure richten den Fokus in der neuen Woche auf die Ratssitzungen der beiden wichtigen Notenbanken, der Fed und der EZB. Dabei hat nach Meinung der Helaba-Analysten die EZB aktuell keinen akuten Handlungsbedarf, denn mehrheitlich haben die wirtschaftlichen Datenveröffentlichungen enttäuschende Ergebnisse hervorgebracht.

Erwartungen, dass die EZB Hinweise auf ein Ende des Anleihekaufprogramms geben wird, sind im Kurs enthalten, hieß es weiter. Da Präsident Draghi aber bemüht sein dürfte, Zinsfantasien im Zaum zu halten, scheint das Anstiegspotenzial des Euro ohnehin begrenzt.

Der Schweizer Franken hat sich am Montag etwas abgeschwächt. Zuvor hatten die Schweizer in einer Abstimmung einen radikalen Wechsel des Geldsystems deutlich abgelehnt. Der Vorschlag hätte die Kreditvergabe der Banken beschränkt und die Notenbank zur einzigen Quelle für neues Geld gemacht.

Gegen 9.00 Uhr hielt der Euro bei 0,8794 britischen Pfund nach 0,8773 Pfund zum EZB-Richtkurs am Freitag, bei 1,1654 (1,1572) Schweizer Franken und 129,85 (128,64) japanischen Yen.

