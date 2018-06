Devisen Wien (9.00) - Euro stabilisiert sich unter 1,16 Dollar

Nach den starken Abschlägen vom Vortag hat sich der Euro am Freitag in der Früh unter 1,16 US-Dollar stabilisiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1564 Dollar nach 1,1730 USD beim Richtkurs vom Donnerstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1587 Dollar notiert.

Ausgelöst wurde die Talfahrt am gestrigen Donnerstag von der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent belassen und zugesichert, dass die Zinsen bis mindestens Mitte 2019 auf diesem Niveau bleiben werden. Zudem soll das Anleihen-Kaufprogramm der EZB schrittweise und unter Berücksichtigung der Konjunktur angepasst werden. So sollen ab Oktober die monatlichen Anleihenkäufe von 30 Milliarden auf 15 Milliarden Euro zurückgefahren werden. Zudem könnte das Anleihenkaufprogramm Ende 2018 enden.

Im Anschluss an diese Ankündigungen rutschte der Euro insgesamt um mehr als zwei Cent ab. Vor der Zinsentscheidung der EZB hatte er noch über 1,18 Dollar notiert.

Am heutigen Wochenschluss dürften vor allem neue US-Daten für Aufmerksamkeit sorgen. Auf der Agenda stehen Zahlen zur Industrieproduktion sowie das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan und der Stimmungsindex aus der Region New York (Empire-State-Index).

Gegen 9.00 Uhr hielt der Euro bei 0,8734 britischen Pfund nach 0,8768 Pfund zum EZB-Richtkurs am Donnerstag, bei 1,1541 (1,1585) Schweizer Franken und 128,19 (129,15) japanischen Yen.

(Schluss) bel

