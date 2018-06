Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel wenig verändert

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar wenig verändert tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1706 Dollar, in New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1702 Dollar notiert. Zum am Montagnachmittag festgelegten Richtkurs von 1,1737 Dollar zeigte er sich etwas schwächer.

Von fundamentaler Seite gebe es derzeit "keine Argumente für eine fortgesetzte Aufwertung" des Euro, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Helaba. Die zuletzt veröffentlichten Konjunkturdaten hätten deutlich gemacht, dass die US-Wirtschaft weitere schrittweise Zinserhöhungen vertrage. In der Eurozone sei hingegen unsicher, ob und wann die Europäische Zentralbank (EZB) eine Wende in der Geldpolitik einleiten werde.

Datenseitig stehen in der Eurozone vor allem Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor am Programm. Für die gesamte Eurozone sowie für die Länderindizes aus Deutschland und Frankreich wurden bereits Vorabschätzungen veröffentlicht, die nach Ansicht der Helaba-Analysten weitgehend bestätigt werden dürften. Für die Barometer aus Spanien und Italien liegen jedoch keine Vorabschätzungen vor. "Während in Italien ein belastender Einfluss nicht ausgeschlossen werden kann, sollte der spanische Index sein hohes Niveau halten können", erwarten die Experten der Helaba.

Gegen 9.00 Uhr hielt der Euro bei 0,8780 britischen Pfund nach 0,8767 Pfund zum EZB-Richtkurs am Montag, bei 1,1560 (1,1546) Schweizer Franken und 128,49 (128,44) japanischen Yen.

