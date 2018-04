Die 123. Canton Fair öffnet dem boomenden internationalen Handel mit einer verbesserten Struktur ihre Türen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 123. China Import and Export Fair (Canton Fair) wurde offiziell in Guangzhou (China) eröffnet. Die diesjährige Canton Fair, die in drei Phasen abgehalten wird, die nach Produkten und Branchen kategorisiert sind, hat 1,185 Millionen Quadratmeter Ausstellungsfläche mit 60.475 Ständen und 25.171 Unternehmen und umfasst 152 spezialisierte Produktbereiche - 12 mehr als bei der letzten Ausgabe.

Eine Liste aller auf der Canton Fair ausgestellten Produktkategorien finden Sie unter: http://i.cantonfair.org.cn/en/Categories/Index

"In den letzten 40 Jahren der Reform und Öffnung hat die Canton Fair nationalen und internationalen Unternehmen gedient und eine aktive Rolle in der Öffnungspolitik und der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung Chinas gespielt", so Wang Bingnan, stellvertretender Leiter der Handelsabteilung und stellvertretender Geschäftsführer der Canton Fair. "Die Canton Fair liefert innovative Systeme und Geschäftsmodelle, verbessert die Servicequalität, fördert den internationalen Handel und sorgt für dessen Gleichgewicht. Sie ist eine wichtige Plattform für die Öffnung Chinas nach außen geworden."

Von den 2.149 Markenunternehmen, die im National Pavilion ausstellen, heben viele die "chinesische intelligente Fertigung" hervor. Es werden ebenfalls vermehrt Hightech- und umweltfreundliche Produkte mit selbst entwickeltem geistigen Eigentum vorgestellt.

Im International Pavilion (der "Pavilion"), einer 20.000 Quadratmeter großen Fläche mit 992 Ständen, präsentieren 617 Unternehmen aus 34 Ländern und Regionen ihre Produkte. Einkäufer werden zum ersten Mal in der Geschichte der Canton Fair die Gelegenheit haben, mit Verkäufern und Gruppen aus der Ukraine, Thailand und Nepal zu sprechen. Ein umfassender Cluster der Gesundheitsbranche mit organischen alltäglichen chemischen Highend-Marken aus den USA, Frankreich und Deutschland wird sich ebenfalls im Pavilion befinden.

Die 123. Canton Fair wird auch Themenforen und Branchenkonferenzen mit Themen wie internationale Marktentwicklung, Design-Innovation, Markenwerbung, Modetrends, Technologie, Förderung der lokalen Industrie und Verbesserung der Qualitätskontrolle in Unternehmen veranstalten. Außerdem wird die Canton Fair eine Reihe von Aktivitäten rund um das Thema Design und Modenschauen mit Original-Designs veranstalten, die Kreationen von 102 Design-Unternehmen aus 12 Ländern und Regionen präsentieren werden.

Informationen zur Canton Fair

Die China Import and Export Fair, auch als Canton Fair bekannt, wird zweimal jährlich, jeweils im Frühjahr und im Herbst, in Guangzhou veranstaltet. Die Messe wurde erstmals 1957 ausgerichtet und blickt auf die längste Geschichte zurück. Sie befindet sich in Sachen Niveau, Größe sowie bei der Zahl der ausgestellten Produkte an der Spitze. Zudem kann sie auf die größte Vielfalt bei internationalen Einkäufern und den höchsten Geschäftsumsatz in China verweisen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/678708/Canton_Fair.jpg

OTS: The Canton Fair newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106727.rss2

Pressekontakt: Frau Chloe Cai +86-20-8913 8622 caiyiyi@cantonfair.org.cn