Drei Millionen Gäste auf 'friedlicher und fröhlicher' Kieler Woche

KIEL (dpa-AFX) - So viele Segler wie nie zuvor, Wind und auch Sonne: Mehr als drei Millionen Menschen haben in diesem Jahr die Kieler Woche besucht. Das seien in etwa so viele Gäste gewesen wie 2017, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Sonntag. "Es war eine friedliche und fröhliche Kieler Woche." Die Mischung aus Tradition und Moderne sei gut angekommen.

An den Segelwettbewerben nahmen in diesem Jahr fast 5000 Sportler aus mehr als 60 Nationen teil, wie Regattaleiter Dirk Ramhorst sagte. Sie gingen vor Kiel-Schilksee mit 1950 Booten an den Start. Das war neuer Rekord.

Maritimer Höhepunkt war die Windjammerparade am Samstag, die nach Polizeischätzungen rund 100 000 Menschen vom Fördeufer aus oder auf den zahlreichen Booten und Jachten direkt auf dem Wasser verfolgten. Angeführt vom deutschen Segelschiff "Roald Amundsen" schipperten bei Windstärke 5, in Böen 6 bis 7, rund 90 Traditions- und Großsegler durch die Förde, darunter auch der 117 Meter lange Viermaster "Sedov". Das Schiff gilt als größter noch fahrender Windjammer der Welt.

Mit einem Feuerwerk über der Kieler Förde sollte das Sommerfest am Sonntagabend zu Ende gehen. Es war am 16. Juni im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell eröffnet worden. Im kommenden Jahr ist die 125. Kieler Woche (22. bis 30. Juni) geplant./akl/DP/he