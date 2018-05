EANS-Adhoc: FACC AG

-------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.-------------------------------------------------------------------------------

Ried im Innkreis - Der Gesamtvorstand der FACC AG hat heute auf Basis der testierten Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2017/18 dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung von 0,11 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr vorzuschlagen. Das Konzernergebnis der FACC AG wurde, wie bereits am 4. April als vorläufigen Ergebnis veröffentlicht, festgestellt. Der Bestand an liquiden Mitteln von 63,5 Mio. EUR zum Ende des Geschäftsjahres 2017/18 sowie ein Free Cash Flow von 26 Mio. EUR ermöglichen der Gesellschaft die Auszahlung einer Dividende von in Summe 5,0 Mio. EUR. Der Gewinnverwendungsvorschlag wird der Hauptversammlung am 29. Juni 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Auszahlung ist für 12. Juli 2018 geplant (Zahltag).

