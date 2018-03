EBRD startet mit umstrittener Expansion im Westjordanland und in Gaza

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) hat mit ersten Investitionsprojekten im von Israel besetzten Westjordanland und im Gazastreifen begonnen. Die Expansion in die Palästinensergebiete wurde bereits im Mai 2017 beschlossen, stieß damals aber auch auf Kritik. "Wir wollen keine kleine Weltbank werden", meinte damals etwa der Schweizer EBRD-Vertreter.

"Erste Projekte sind in der vergangenen Woche unterzeichnet worden", sagte EBRD-Vizepräsident Pierre Heilbronn am Mittwoch in einem APA-Gespräch. Mit den Investitionen würde die EBRD vor allem lokale Banken bei der Entwicklung von Projekten zur Energieeffizienz unterstützen. Andere Projekte dienten zur Förderung von von Frauen geführten Unternehmen. "Weitere Projekte befinden sich in der Pipeline", so Heilbronn, der zu Gesprächen mit dem Bundeskanzler und dem Finanzminister nach Wien gekommen ist. Dabei gehe es auch um einen ersten Gedankenaustausch im Vorfeld der in zwei Monaten beginnenden EU-Präsidentschaft Österreichs.

Im Gegensatz zu anderen internationalen Institutionen würden 100 Prozent der EBRD-Aktivitäten in der Westbank und in Gaza den privaten Sektor betreffen. "Das ist ziemlich anders, als in allen anderen Ländern. Wir verfolgen sehr konkrete Projekte und keine politischen", sagte Heilbronn. "Auch Israel hat als EBRD-Mitglied die Expansion sehr unterstützt."

Generell hätten die Aktivitäten der EBRD in der Mittelmeerregion deutlich zugenommen. In den letzten vier bis fünf Jahren seien hier mehr als 6,5 Mrd. Euro investiert worden. "Das ist ziemlich substanziell", so Heilbronn.

Eine weitere Expansion der EBRD-Aktivitäten nach Syrien oder dem Irak sei eine Debatte, die in den Händen der EBRD-Eigentümer liege. Der Bedarf in diesen Ländern sei zwar groß, bevor die EBRD aber aktiv werden könne, müssten gewisse Bedingungen erfüllt sein. "Wir gehen nicht in Länder, wo es Konflikte und Kriege gibt", so Heilbronn. Das gleiche gelte auch für Libyen.

Die Gründe für die Expansion in neue Länder sei immer mit großen politischen Veränderungen und gewissen externen Schocks verbunden gewesen, wie zum Beispiel mit dem "Arabischen Frühling". Das EBRD-Modell werde auch sehr erfolgreich in Polen oder Russland zur Entwicklung des privaten Sektors eingesetzt und werde von der internationalen Gemeinschaft zunehmend als ein wesentlicher Grundpfeiler zur Entwicklung von offenen, nachhaltigen und stärker marktwirtschaftlich orientierten Volkswirtschaften angesehen.

Zurückkehren wird die EBRD nach Usbekistan, nachdem es dort im Vorjahr zu einem Regierungswechsel gekommen ist. Aus dem Land hatte sich die EBRD vor 13 Jahren aus politischen Gründen zurückgezogen. "Vor ein paar Wochen wurde in Taschkent ein Büro eröffnet", so Heilbronn.

Österreich als Gründungsmitglied der EBRD profitiere zum Einen von der Stabilität und dem Wachstum in den unmittelbaren Nachbarregionen und habe auch über Garantien und Kredite wirtschaftliche Vorteile. So haben sich die gemeinsamen Investitionen per Ende Dezember 2017 auf 22,65 Mrd. Euro belaufen - auf Österreich entfielen davon 9,2 Mrd. Euro. Zudem haben österreichische Firmen und Banken vom Handelserleichterungsprogramm (TFP) der EBRD profitiert. 18.300 Bank-Transaktionen mit 86 Banken und 26 Ländern im Wert von 12,8 Mrd. Euro wurden damit von der EBRD garantiert, sowie 541 Im- und Exporte österreichischer Unternehmen im Wert von 264,6 Mio. Euro. Seit 1992 hat Österreich 99 Mio. Euro in EBRD-Geberfonds einbezahlt.

Obwohl nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 speziell zur Unterstützung des Reformprozesses in den osteuropäischen Länder gegründet, hat die EBRD ihr Geschäftsmodell inzwischen auch auf Zentralasien und den Mittelmeerraum ausgeweitet. Derzeit halten 66 Länder aus aller Welt sowie die EU und die Europäischen Investitionsbank (EIB) Anteile an der EBRD.

Größter Anteilsinhaber sind jedoch die USA mit 10,10 Prozent. Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Japan halten jeweils 8,60 Prozent. Österreich ist mit 2,28 Prozent beteiligt. Auch China ist mit 0,10 Prozent beteiligt. Die EU und EIB halten jeweils 3,03 Prozent am 30 Mrd. Euro schweren Grundkapital. Im Unterschied zu den anderen Entwicklungsbanken hat die EBRD neben einem wirtschaftlichen auch ein politisches Mandat.

2017 war für die EBRD ein neuerliches Rekordjahr. Die gesamten Finanzierungen stiegen von 9,4 auf 9,7 Mrd. Euro, davon flossen 2,8 Mrd. Euro bzw. 43 Prozent in umweltfreundliche Projekte. Die Zahl der neuen Projekte stieg von 378 auf 412, auch das ein Rekordwert. Seit 1991 wurden von der EBRD 5.035 Projekte mit einem kumulierten Geschäftsvolumen von 119,6 Mrd. Euro unterstützt.

