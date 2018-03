ERYTECH: Business Update und Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2017

ERYTECH Pharma (Euronext: ERYP - Nasdaq: ERYP), ein Biopharma-Unternehmen, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung innovativer Therapien durch Einkapselung therapeutischer Wirkstoffe in rote Blutkörperchen befasst, veröffentlichte heute ein Business Update und seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr.

"2017 war ein transformatives Jahr für ERYTECH, in dem das Unternehmen einige wichtige klinische, regulatorische und finanzielle Ziele erreicht hat", so Gil Beyen, Chairman und CEO von ERYTECH. "Wir sind mit dem positiven Ergebnis unserer Phase-2b-Studie zu Eryaspase als Zweitlinientherapie beim metastasierten Pankreaskrebs sowie dem Erfolg unserer zwei Finanzierungsvorgänge, die einen Bruttoerlös von rund 226 Mio. US-Dollar erbrachten, und dem resultierenden Dual Listing an der Nasdaq und der Euronext Paris äußerst zufrieden. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem Erlös aus diesen Transaktionen über genügend Kapital verfügen, unsere Pipeline-Programme, insbesondere die zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studie zu Eryaspase als Zweitlinientherapie beim metastasierten Pankreaskrebs, voranzutreiben. Wir haben in einem Treffen mit der US-Zulassungsbehörde FDA das geplante Design dieser Studie erörtert und auch ein ähnliches Feedback vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) erhalten. Wir prüfen außerdem die Einleitung von Proof-Of-Concept-Studien zu Eryaspase als Erstlinientherapie bei Pankreaskrebs und bei weiteren Indikationen im Bereich der soliden Tumoren, wobei der triple-negative Brustkrebs den Anfang machen soll. Schließlich haben wir noch unseren MAA für eine mögliche Zulassung von Eryaspase (GRASPA®) bei rezidivierter und refraktärer ALL in Europa erneut eingereicht. Wir erwarten, dass unsere Dynamik weiter anhält, während wir uns auf eine mögliche Zulassung bei ALL zubewegen, und erwarten bedeutende Fortschritte bei anderen klinischen und präklinischen Studienprogrammen in unserer Pipeline."

Höhepunkte der Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2017 und aktuell

Im September 2017 berichtete ERYTECH den kompletten Datensatz seiner offenen, multizentrischen, randomisierten Phase-2b-Studie zur Prüfung von Eryaspase in Kombination mit Chemotherapie als Zweitlinientherapie beim metastasierten Pankreaskrebs. In dieser Studie zeigten mit Eryaspase behandelte Patienten signifikante Verbesserungen des Gesamtüberlebens (OS) und des progressionsfreien Überlebens (PFS).

Das Unternehmen bereitet jetzt die Einleitung einer klinischen Zulassungsstudie der Phase 3 zu derselben Indikation in den USA und Europa vor. Rückmeldungen zum Studiendesign wurden von der US-Gesundheitsbehörde FDA und dem Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) entgegengenommen. Die geplante Phase-3-Studie prüft Eryaspase in Kombination mit Standard-Chemotherapie im Vergleich zu alleiniger Standard-Chemotherapie bei etwa 500 Patienten in den USA und Europa. Der primäre Endpunkt ist das Gesamtüberleben (OS). Die Aufnahme des ersten Patienten in diese Studie erfolgt voraussichtlich im dritten Quartal 2018.

ERYTECH erweitert auch den Anwendungsbereich von Eryaspase als Erstlinientherapie bei Pankreaskrebs und bei weiteren Indikationen im Bereich der soliden Tumoren. Unlängst gab das Unternehmen bekannt, dass es triple-negativen Brustkrebs (TNBC) als nächste Zielindikation zur Erweiterung des möglichen therapeutischen Anwendungsbereichs von Eryaspase ausgewählt hat. ERYTECH bereitet eine klinische Proof-of-Concept-Studie der Phase 2 für diese Indikation vor und erwartet, dass die Aufnahme der ersten Patientin in diese Studie im dritten Quartal 2018 erfolgt.

Im Oktober 2017 reichte ERYTECH seinen MAA für Eryaspase (GRASPA) bei rezidivierter und refraktärer (R/R) ALL erneut ein. Die erneute Einreichung des MAA enthält die Ergebnisse der klinischen Phase-2/3-Studie an Kindern und Erwachsenen mit R/R ALL sowie zusätzliche Daten zur Beantwortung der offenen Fragen des CHMP. Das CHMP-Feedback wird für Ende 2018 erwartet.

Im Oktober 2017 ermittelte das Unternehmen auch die empfohlene Dosierung im Rahmen seiner offenen klinischen Dosisfindungsstudie der Phase 1 zur Prüfung der Sicherheit von Eryaspase in Kombination mit Chemotherapie als Erstlinientherapie bei erwachsenen ALL-Patienten, die an fünf klinischen Prüfzentren in den USA durchgeführt wurde. Der Lenkungsausschuss prüfte die Sicherheitsdaten der drei Behandlungskohorten und erteilte die Genehmigung zur weiteren Entwicklung bei einer Dosishöhe von 100 E/kg. Auf der Grundlage dieser Daten und der in Europa erhaltenen klinischen Ergebnisse bereitet sich das Unternehmen zurzeit darauf vor, die nächsten Schritte der Entwicklung für die Indikation ALL mit der FDA im zweiten Quartal dieses Jahres zu erörtern.

Im Dezember 2017 gab das Unternehmen Hauptergebnisse seiner klinischen Phase-2b-Studie zur Prüfung von Eryaspase für die Behandlung der AML bekannt. In die offene, randomisierte, multizentrische klinische Studie wurden insgesamt 123 Patienten in 30 europäischen Prüfzentren aufgenommen. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt des Gesamtüberlebens nicht. Die Patientenselektion ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor: Das mediane Alter der Patienten in der Studie betrug 78 Jahre und die mediane Dauer der Therapie betrug in beiden Behandlungsarmen 5-6 Wochen.

Im Laufe von 2017 trieb das Unternehmen auch seine präklinischen Pipeline-Programme voran: Im Frühjahr 2017 präsentierte das Unternehmen präklinische Daten zu seinem Erymethionase-Produktkandidaten auf der Jahrestagung 2017 der American Association for Cancer Research (AACR). Aufgrund dieser präklinischen Studien ist das Unternehmen der Überzeugung, dass Erymethionase ein vielversprechender neuer Behandlungsansatz für ein breites Spektrum von auf Methioninstoffwechsel angewiesenen Krebsarten ist. Im September 2017 stellte ERYTECH frühe präklinische Daten aus seinen Eryminase- und Erymethionase-Programmen auf dem 13. International Congress of Inborn Errors of Metabolism (ICIEM) vor. Die Ergebnisse der Studien zu Eryminase, bei der es sich um in rote Blutkörperchen eingekapselte Arginin-Deiminase handelt, zeigten eine Senkung des Arginin-Spiegel in einem Krankheitsmodell des Arginase-1-Mangels. Diese Ergebnisse sprechen für einen möglichen therapeutischen Ansatz bei Hyperargininämie. Diese Studie wurde in Zusammenarbeit mit der Queen’s University in Kanada durchgeführt. Die präklinischen Daten des Unternehmens zu Erymethionase, bei der es sich um eine in rote Blutkörperchen eingekapselte Methionin-?-Lyase handelt, zeigten gesenkte Homocystein-Werte und sprachen damit für einen möglichen Behandlungsansatz bei Homocystinurie. Diese Studie wurde im Rahmen einer Forschungszusammenarbeit mit dem Fox Chase Cancer Center (FCCC) durchgeführt. ERYTECH setzt außerdem die Prüfung seines ERYMMUNE-Programms fort, bei dem es seine proprietäre ERYCAPS-Plattform dazu verwenden will, Tumorantigene in rote Blutkörperchen einzukapseln – ein möglicher innovativer Ansatz im Bereich der Krebs-Immuntherapie. Zurzeit laufen präklinische Proof-of-Concept-Studien des ERYMMUNE-Programms.



Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2017

In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Finanzkennzahlen von ERYTECH für das Gesamtjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr aufgeführt:

in Tausend Euro Geschäftsjahr 2017 Geschäftsjahr 2016 Umsatz — — sonstige Erträge 3.364 4.138 Summe Betriebsergebnis 3.364 4.138 Forschung und Entwicklung (25.463) (19.720) Gemein- und Verwaltungskosten (8.791) (6.808) Summe Betriebsaufwand (34.254) (26.528) Summe Betriebsverlust (30.889) (22.390) Finanzergebnis 539 558 Finanzaufwendungen (3.183) (70) Finanzergebnis (Verlust) (2.644) 488 Verlust vor Steuern (33.533) (21.902) Ertragssteuer 3 (10) Nettoverlust (33.530) (21.913)

Der Nettoverlust für das Gesamtjahr 2017 belief sich auf 33,5 Mio. Euro, im Vergleich zu 21,9 Mio. Euro im Jahr 2016. Die Zunahme um 11,6 Mio. Euro beruhte in erster Linie auf einem Anstieg der Aufwendungen für klinische und regulatorische Entwicklungen in Zusammenhang mit den laufenden klinischen Programmen des Unternehmens bei ALL, AML und Pankreaskrebs, der Fortsetzung seiner regulatorischen Initiativen in Europa und der Vorbereitung weiterer klinischer Programme. Unter den F&E-Aufwand fallen auch die präklinische Entwicklung zusätzlicher Produktkandidaten und die Erweiterung der ERYCAPS-Plattform auf die mögliche Entwicklung von Immun- und Enzymtherapien.

Der F&E-Aufwand stieg um 5,7 Mio. Euro. Dieser Anstieg enthielt zusätzliche Aufwendungen für die Dienste externer Anbieter in Zusammenhang mit den intensivierten klinischen und regulatorischen Aktivitäten sowie für zusätzliches Personal für die präklinische Forschung und klinische Entwicklung.

Die Gemein- und Verwaltungskosten stiegen um 2,0 Mio. Euro bedingt durch Infrastrukturentwicklungen, die dem Erhalt des Unternehmenswachstums dienen.

Das Betriebsergebnis sank um 0,8 Mio. Euro. Dieser Rückgang spiegelte in erster Linie eine Abnahme der Steuergutschriften für Forschungsprojekte wider.

Der finanzielle Verlust in Höhe von 2,6 Mio. Euro im Jahr 2017 wurde von einer Wechselkurschwankung beeinflusst, die sich mit 3,0 Mio. Euro auf die in US-Dollar ausgewiesene und in Euro konsolidierte Liquiditätsposition des Unternehmens auswirkte.

Im April 2017 schloss ERYTECH eine Privatplatzierung in Höhe von 70,5 Mio. Euro (82 Mio. US-Dollar) ab, im Rahmen derer das Unternehmen 3.000.000 neue Stammaktien emittierte.

Im November 2017 schloss ERYTECH ein globales Zeichnungsangebot seiner Stammaktien (einschließlich in Form von American Depositary Shares bzw. ADS) in den USA und Europa ab, das Bruttoerlöse von rund 124 Mio. Euro (144 Mio. US-Dollar) erzielte. Das Angebot führte zur Emission von insgesamt 5.374.033 neuen Stammaktien, die sich aus 4.686.106 ADS zu einem Angebotspreis von 23,26 US-Dollar pro ADS in den USA und 687.927 Stammaktien durch eine gleichzeitige Privatplatzierung in Europa und weiteren Ländern außerhalb der USA und Kanadas zu einem Preis von 20,00 Euro pro Stammaktie zusammensetzten. Jedes ADS verbrieft das Recht eine Stammaktie zu erhalten. Die Emissionsbanken übten ihre Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang aus und kauften 702.915 zusätzliche ADS und 103.189 zusätzliche Stammaktien im Rahmen des globalen Angebots. Mit Vollzug des globalen Zeichnungsangebots begann am 10. November 2017 der Handel mit den ADS von ERYTECH am Nasdaq Global Select Market.

Am 31. Dezember 2017 verfügte ERYTECH über Barmittel und Bargegenwerte in einer Gesamthöhe von 185,5 Mio. Euro (rund 223 Mio. US-Dollar), im Vergleich zu 37,6 Mio. Euro am 31. Dezember 2016. Die Netto-Barmittelzunahme um 147,9 Mio. Euro war in erster Linie das Ergebnis der Nettoerlöse von 177,4 Mio. Euro aus den Finanzaktivitäten des Unternehmens im April und November 2017. Bei Ausblendung der Finanzierungsrunden belief sich die Gesamt-Inanspruchnahme von Barmitteln im Geschäftsjahr 2017 auf 26,4 Mio. Euro, die sich aus einer Netto-Inanspruchnahme von Barmitteln in Höhe von 24,7 Mio. Euro für operative Tätigkeiten und 1,7 Mio. Euro für Investitionen zusammensetzte.

Die wichtigsten in den nächsten 12 Monaten zu erwartenden Meldungen und Meilensteine

Treffen mit der FDA zur Erörterung der nächsten Schritte bei ALL

Einleitung einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie zur Zweitlinientherapie bei Pankreaskrebs in Europa und den USA

Einleitung einer klinischen Proof-of-Concept-Studie der Phase 2 zur Erstlinientherapie bei Pankreaskrebs

Einleitung einer klinischen Proof-of-Concept-Studie der Phase 2 zu triple-negativem Brustkrebs

Vorantreiben der Aktivitäten für eine US-Zulassung bei ALL

CHMP-Feedback zur erneuten Einreichung des MAA für GRASPA bei R/R ALL

Einleitung einer klinischen Phase-1-Studie zu Erymethionase

Updates zu den präklinischen Pipeline-Programmen

Über ERYTECH: www.erytech.com

ERYTECH ist ein 2004 in Lyon (Frankreich) gegründetes Biopharma-Unternehmen, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung innovativer Therapien für seltene Krebsformen und seltene Krankheiten befasst. Mithilfe seiner unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, die auf einer neuartigen Technologie zur Einkapselung von Arzneimittelwirkstoffen in roten Blutkörperchen basiert, hat ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten entwickelt, die auf Märkte mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielt. Der anfängliche Schwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produkten, die am Aminosäurenstoffwechsel von Krebszellen ansetzen und diesen für ihr Überleben unerlässliche Nährstoffe entziehen.

Eryaspase, das Hauptprodukt des Unternehmens, ebenfalls bekannt unter dem Handelsnamen GRASPA®, enthält das Enzym L-Asparaginase, eingekapselt im Innern roter Spender-Blutkörperchen. L-Asparaginase dezimiert Asparagin, eine natürlich vorkommende Aminosäure, die unerlässlich für das Überleben und die Proliferation von Krebszellen ist. L-Asparaginase ist eine Standardkomponente einer auf mehreren Wirkstoffen basierenden Chemotherapie zur Behandlung der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) im Kindesalter. Die Nebenwirkungen schränken jedoch die Einhaltung des Behandlungsplans ein, insbesondere bei Erwachsenen und geschwächten Patienten.

Für Eryaspase fanden sich in verschiedenen klinischen Studien zur ALL positive Ergebnisse hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit, darunter eine Phase-2-Studie mit Patienten über 55 Jahren und eine Phase-2/3-Studie an Patienten mit rezidivierter oder refraktärer ALL. Bei Pankreaskrebs wurden positive Ergebnisse in einer Phase-2b-Studie mit Eryaspase als Zweitlinientherapie bei Patienten mit metastasiertem Pankreaskrebs erzielt. ERYTECH bereitet zurzeit die Einleitung einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie zu Eryaspase als Zweitlinientherapie bei Pankreaskrebs und von Phase-2-Studien zu Eryaspase als Erstlinientherapie bei Pankreaskrebs und triple-negativem Brustkrebs vor.

ERYTECH produziert Eryaspase in einer eigenen Betriebsstätte für die GMP-konforme Herstellung in Lyon (Frankreich) sowie einer Anlage für die klinische Fertigung in Philadelphia (USA). ERYTECH hat mit Orphan Europe (Recordati-Gruppe) eine Lizenz- und Vertriebspartnerschaft für Eryaspase bei ALL und AML in Europa und mit TEVA für ALL in Israel getroffen, die das Medikament unter dem Markennamen GRASPA® vermarkten werden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und die US-Gesundheitsbehörde FDA haben Eryaspase den Orphan-Drug-Status zur Behandlung von ALL, AML und Pankreaskrebs zuerkannt.

Neben Eryaspase entwickelt ERYTECH zurzeit Erymethionase, in roten Blutkörperchen eingekapselte Methionin-?-Lyase, die in den Aminosäurenstoffwechsel der Krebszellen eingreifen und ein Aushungern des Tumors induzieren sollen. Außerdem untersucht ERYTECH gegenwärtig den Einsatz seiner ERYCAPS-Plattform zur Entwicklung von Krebsimmuntherapien (ERYMMUNE) und Enzymersatztherapien (ERYZYME).

ERYTECH ist am NASDAQ Global Select Markt in den Vereinigten Staaten (Ticker-Symbol: ERYP) und am regulierten Markt der Euronext in Paris notiert (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker-Symbol: ERYP) und ist Teil der Indizes CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech .

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen und Schätzungen in Bezug auf die klinischen Ergebnisse und die Entwicklungspläne zu Eryaspase, die geschäftliche und regulatorische Strategie sowie die erwartete Wertentwicklung von ERYTECH und des Marktes, in dem das Unternehmen operiert. Manche dieser Aussagen, Prognosen und Schätzungen sind u. a. an Wörtern wie "überzeugt sein", "voraussehen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "bestrebt sein", "schätzen", "können", "werden" und "fortsetzen" sowie ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Sie umfassen alle Belange, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen. Solche Aussagen, Prognosen und Schätzungen basieren auf verschiedenen Annahmen und Bewertungen bezüglich bekannter und nicht bekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die zum gegebenen Zeitpunkt angemessen erschienen, sich jedoch nicht als korrekt erweisen könnten. Tatsächliche Ereignisse sind schwer vorherzusagen und können von Faktoren abhängen, die außerhalb der Kontrolle von ERYTECH liegen. Das Unternehmen kann nicht garantieren, dass die in der Pipeline befindlichen Produktkandidaten die erforderlichen behördlichen Zulassungen erhalten oder dass sie erfolgreich vermarktet werden können. Tatsächliche Ergebnisse können daher maßgeblich von den künftigen Ergebnissen, der Leistung oder den Errungenschaften, wie sie in den Aussagen, Prognosen oder Schätzungen genannt oder impliziert werden, abweichen. Eine nähere Beschreibung dieser Risiken, Unwägbarkeiten und weiterer Risiken findet sich in den aufsichtsrechtlichen Unterlagen, die das Unternehmens bei der französischen Autorité des Marchés Financiers eingereicht hat, sowie in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen und Berichten des Unternehmens, darunter der am 13. November 2017 gemäß Regel 424(b)(4) des geänderten Securities Act von 1933 eingereichte Prospekt des Unternehmens sowie künftige Einreichungen und Berichte des Unternehmens. Angesichts dieser Ungewissheiten werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Korrektheit oder Angemessenheit dieser zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen gegeben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich darüber hinaus ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Der Leser sei hiermit darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. ERYTECH weist jede Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen oder Schätzungen zurück, um veränderten Erwartungen von ERYTECH, Ereignissen, Bedingungen oder Umständen Rechnung zu tragen, ausgenommen dort, wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

