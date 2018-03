ESM zahlt 5,7 Milliarden Euro an Griechenland

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rettungsfonds ESM überweist eine weitere Kredittranche an Griechenland. Laut ESM-Mitteilung beschloss der Verwaltungsrat die Auszahlung von zunächst 5,7 Milliarden Euro an das südeuropäische Land. Der ESM bescheinigt Griechenland in der Mitteilung, alle hierfür erforderlichen Maßnahmen umgesetzt zu haben. Das Geld soll am 28. März überwiesen werden. Der Verwaltungsrat besteht aus den Finanzministern des Euroraums.

Darüber hinaus bewilligte der ESM-Board 1 Milliarde Euro, mit denen die Regierung Zahlungsrückstände begleichen soll. Die Auszahlung dieses Betrags macht der ESM jedoch davon abhängig, dass die Regierung zuvor aus eigener Kraft Zahlungsrückstände begleicht und außerdem Fortschritte bei der Einführung eines elektronischen Auktionssystems macht, mit dem Vermögenswerte versteigert werden können.

Mit der Auszahlung der 5,7 Milliarden Euro erreicht das ESM-Hilfsprogramm für Griechenland ein Volumen von 45,9 Milliarden Euro. Sein maximal mögliches Volumen beträgt 86,0 Milliarden. Der ESM und sein Vorgänger EFSF zusammen haben bisher 187,8 Milliarden Euro ausgezahlt.

