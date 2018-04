EU und Mexiko im Grundsatz über Freihandelsabkommen einig

Von Julian E. Barnes und Valentina Pop

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Union und Mexiko haben sich grundsätzlich darauf geeinigt, ein 18 Jahre altes Freihandelsabkommen zu modernisieren. Die Verhandlungen zwischen der EU und Mexiko finden seit zwei Jahren statt, haben sich jedoch beschleunigt, nachdem US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr sein Amt angetreten und Kanada und Mexiko gezwungen hat, das 1994 in Kraft getretene nordamerikanische Freihandelsabkommen neu zu verhandeln.

Das EU-Abkommen ist Teil eines Vorstoßes Europas, mehr Handelspakte zu schmieden. Im Jahr 2016 unterzeichneten die EU und Kanada ein weitreichendes Abkommen, das im vergangenen Jahr vorläufig in Kraft trat. Die nationalen Parlamente und einige regionale Gesetzgeber müssen noch eine endgültige Genehmigung erteilen, damit der Pakt in vollem Umfang in Kraft treten kann. Die EU hat auch Abkommen mit Japan und Singapur geschlossen und verfolgt Abkommen mit Australien, Neuseeland und Lateinamerika.

Der Handel, so sagten einige Beamte, hat in Brüssel eine höhere Priorität erhalten, auch weil die USA eine protektionistischere Handelspolitik verfolgen.

Umfangreiche Handelsverhandlungen zwischen Europa und den USA stießen auf beiden Seiten des Atlantiks auf Ablehnung und wurden beendet. Aber ein engeres Industriehandelsabkommen werde diskutiert, sagten Beamte.

Das neue Abkommen werde im Prinzip die mexikanischen Zölle auf europäische Lebensmittel und Getränke beenden und der EU erlauben, mehr Dienstleistungen in Mexiko zu verkaufen, sagten europäische Beamte. Das Abkommen werde auch eine Zusage beider Seiten enthalten, den Schutz ihrer Arbeitnehmer und der Umwelt einzubeziehen.

Details müssen noch geklärt werden

Die heikelsten Fragen, die das vorläufige Abkommen behinderten, waren die Forderung Mexikos nach mehr Flexibilität seitens der EU bei der Abnahme importierter Fahrzeuge, die nur teilweise in Mexiko hergestellt wurden, und der Zugang europäischer Milchprodukte zum mexikanischen Markt.

Zwar scheint das Abkommen Europa das zu geben, was es in Bezug auf den Zugang zu Milchprodukten anstrebt, doch war nicht sofort klar, welches Zugangsniveau Europa den in Mexiko teilweise montierten Fahrzeugen gewähren wird.

Obwohl die Einzelheiten des umfassenden Abkommens nicht veröffentlicht wurden, erklärte die Europäische Kommission, sie werde sicherstellen, dass nahezu alle zwischen der EU und Mexiko gehandelten Waren zollfrei sind. "Der Handel kann und sollte ein Win-Win-Prozess sein, und die heutige Vereinbarung zeigt genau das", sagte Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission.

Die technischen Details des Abkommens müssen jedoch noch ausgehandelt werden, bevor eine Einigung erzielt werden kann. Die Europäische Kommission, die Exekutive der EU, hofft, diese Abkommen bis Ende des Jahres abzuschließen.

