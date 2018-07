EUREX/Bund-Future mit kleinem Rücksetzer auf hohem Niveau

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist etwas leichter in die neue Woche gestartet. Die dünnen Umsätze in der Urlaubszeit machen ihn anfällig für Volatilität. In Europa übersteigen nach Aussage der Marktstrategen der BayernLB die Rück- und Kuponzahlungen auch diese Woche noch das Bruttoemissionsvolumen, was den Anleihenmarkt weiterhin stützen sollte.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert zunächst 9 Ticks auf 162,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,73 Prozent und das Tagestief bei 162,65 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.920 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert einen Tick auf 132,17 Prozent.

July 09, 2018 02:47 ET (06:47 GMT)