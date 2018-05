EUREX/Bund-Future mit zunehmender Knappheit stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Den Bund-Future kann momentan kaum etwas aus der Ruhe bringen. Weiterhin stützend wirken sich die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) aus. Die von der EZB für April am Vortag gemeldeten Daten zum Ankaufprogramm APP illustrieren aus Sicht von Pictet die zunehmende Knappheit von Bundesanleihen.

Volkswirt Frederic Ducrozet weist darauf hin, dass die Ankäufe dieser Papiere durch die Bundesbank so deutlich wie nie zuvor unterhalb der rechnerisch angemessenen Quote lagen. Zugleich habe die durchschnittliche Restlaufzeit der im April erworbenen Papiere 18,8 Jahre betragen - ebenfalls so viel wie nie zuvor. Die Zahlen machten auch die zunehmende Knappheit sichtbar, so der Volkswirt.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures notiert unverändert bei 159,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,28 Prozent und das -tief bei 159,2 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.544 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt einen Tick auf 131,17 Prozent.

May 08, 2018 02:45 ET (06:45 GMT)