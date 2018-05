EUREX/Bund-Future startet etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im frühen Handel leicht im Minus. Vor den Zinsentscheidungen der Fed am Abend und der Europäischen Zentralbank am Donnerstag halten sich die Käufer zurück. Die Anleihestrategen der Commerzbank verweisen darauf, dass mit Beginn des Monats Mai die Monatsendkäufe nun wegfielen, die sich jüngst stützend auf die Bundesanleihen ausgewirkt hätten. Zudem zeigten sich die Anleger risikobereiter, was zudem gegen die Anleihen spreche.

Die Fed sollte am Abend zunächst eine Pause im Zinserhöhungzyklus einlegen. "Alles andere als eine Bestätigung der aktuellen Guidance wäre eine Überraschung", heißt es am Morgen aus dem Hause der Commerzbank. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.30 Uhr um 17 Ticks auf 158,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,7 Prozent und das -tief bei 158,6 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.731 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 5 Ticks auf 130,99 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2018 02:34 ET (06:34 GMT)