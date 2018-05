EUREX/DAX-Future legt vor 13.000er-Marke Verschnaufpause ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Dienstag zunächst knapp im Minus. Nach dem Plus am Vortag legt er unterhalb der 13.000er-Marke zunächst eine kleine Verschnaufpause ein. Für die Charttechniker der Commerzbank befindet sich der Juni-Kontrakt in einem stabilen Aufwärtstrend. Da das jüngste Kaufsignal weiterhin arbeite, sollten die intakten kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrends auch im weiteren Wochenverlauf intakt bleiben.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Morgen zunächst 20 auf 12.922 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.956,5 und das -tief bei 12.921 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.477 Kontrakte.

May 08, 2018 02:49 ET (06:49 GMT)