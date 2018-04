EUREX/DAX-Futures starten etwas fester in den Handel

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind die DAX-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der Juni-Kontrakt steigt um 22,5 auf 12.618,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.629 und das -tief bei 12.617,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.100 Kontrakte. Händler unterstreichen die interessante technische Lage knapp unter dem 200-Tagedurchschnitt. Hier seien Anschlusskäufe möglich, falls der Markt durchbrechen sollte. Der Feiertag am Dienstag dürfte jedoch noch für Zurückhaltung sorgen und damit dünne Umsätze bescheren.

April 30, 2018