EUREX/Renten-Futures kaum verändert - Preisdaten im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind die deutschen Renten-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Nach dem US-BIP vom Freitag stehen nun auch wieder Preisdaten im Fokus, diesmal mit den Verbraucherpreisen aus Deutschland. Sie werden zwar erst am Nachmittag veröffentlicht, am Vormittag legen jedoch bereits repräsentative Bundesländer ihre Daten vor. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 2 Ticks auf 158,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,65 Prozent und das -tief bei 158,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.300 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 130,90 Prozent.

April 30, 2018 02:28 ET (06:28 GMT)