EZB-Vize Constancio: Anstieg italienischer Renditen Grund zur Sorge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist mit Blick auf die jüngste Entwicklung in Italien beunruhigt. Eine Ansteckungsgefahr durch Italien für andere Länder der Eurozone sei "noch nicht ganz vom Tisch", sagte EZB-Vizepräsident Vitor Constancio am Donnerstag. Dies gelte insbesondere dann, falls der starke Anstieg der Renditen italienischer Staatsanleihen weiter gehe. Bisher gebe es jedoch wenige Anzeichen für eine derartige Gefahr.

Der starke Anstieg der italienischen Renditen ist laut Constancio ein Grund zur Sorge. Die Regierungsbildung in Italien hat die Kurse italienischer Staatsanleihen seit Mitte Mai stark unter Druck gebracht und die Kapitalmarktzinsen steigen lassen. Das Regierungsprogramm der designierten italienischen Regierung sieht trotz einer hohen Verschuldung Ausgabensteigerungen und Steuersenkungen vor.

Italien solle sich an die europäischen Haushaltsregeln halten, forderte Constancio. Es sei im eigenen Interesse der Italiener dies zu tun. Dies zeige die Reaktion der Finanzmärkte . Man müsse jetzt abwarten, welche Politik in Italien tatsächlich umgesetzt werde und was dies für den Haushalt bedeute./jsl/jkr/mis