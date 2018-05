Ein neuer Fonds bei antea / Mit dem antea Einkommen Global bringt die antea ag einen neuen ausschüttungsorientierten Multi Asset Fonds heraus

Hamburg (ots) - Der antea Einkommen Global (WKN ANTE4U) ist als ausschüttungsorientierter Mischfonds konzipiert, der in neun Anlageklassen investiert. Bei diesen handelt es sich um Dividendenaktien, Cat-Bonds, Private Debt, Wandelanleihen, Anleihen Spezialsituationen, Immobilen-REITs, Infrastruktur sowie Wald- und Agrarinvestments. Das Portfoliomanagement beim Einkommen Global wird inhouse vom bewährten antea-Expertenteam übernommen. Der Fonds wird administriert von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Der Bedarf an Finanzprodukten mit regelmäßiger Rendite setzt in Zeiten von Null- und Negativzinsen nicht nur private Anleger, sondern auch institutionelle Anleger wie z.B. Stiftungen unter Druck. Stiftungen benötigen regelmäßige Ausschüttungen, um ihren Stiftungszweck erfüllen zu können, und viele Privatanleger brauchen Renditen, um wiederkehrende Ausgaben zu bestreiten und langfristig planen zu können. Für diese Klientel ist der neue Fonds antea Einkommen Global gedacht.

Die antea hat ihren Sitz in Hamburg und ist seit mehr als 15 Jahren im Markt aktiv. Grundlage ihrer Anlagephilosophie ist eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen mit unterschiedlichen Schwankungszyklen. Dieser Ansatz folgt der Portfoliotheorie des Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz und seinem Ratschlag "Leg nicht alle Eier in einen Korb." Neben einer individuellen und spezifischen Mandantenbetreuung bietet antea auch einzelne Fonds-Lösungen auf Grundlage dieses Konzeptes an. Das Flaggschiff des Hauses, der zehnjährige antea-Fonds, wurde bereits mit zahlreichen Branchenpreisen ausgezeichnet.

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Nero Knapp, Vorstand: Johannes Hirsch, CFP, CEP Sitz der Gesellschaft: Hamburg, Handelsregister: Hamburg B 78911