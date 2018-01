Erhöhte Flächenpräsenz für mehr Kundennähe / Multi-Dienstleister Klüh eröffnet weitere Niederlassungen in NRW

Düsseldorf (ots) - Das Düsseldorfer Familienunternehmen Klüh Service Management verstärkt seine Präsenz mit zwei neuen Niederlassungen in NRW. Die Catering-Sparte hat zu Beginn des Jahres ihre operative Präsenz mit einem neuen Standort in der Domstadt Köln etabliert und trägt damit dem überdurchschnittlichen Wachstum im südlichen Rheinland Rechnung. Mit Ulrike Mooslehner konnte die Klüh Catering GmbH eine Niederlassungsleiterin gewinnen, die über weitreichende Expertise im Bereich der Sytemgastronomie verfügt und ihre Kompetenzen nun in die Entwicklung des neuen Standortes einbringt.

Mit der neuen Niederlassung Köln-Nord rückt die Klüh Cleaning GmbH näher an ihre Kunden südlich von Düsseldorf. Die bisherige Niederlassung in der Millionen-Metropole bleibt bestehen und betreut verstärkt die Kunden im Kölner Süden, bis nach Koblenz.

Eine hohe Flächenpräsenz und die strategische Nähe zum Kunden stehen beim internationalen Multiservice-Anbieter für infrastrukturelle Dienstleistungen im Fokus, um die optimale Umsetzung der professionellen Servicekonzepte zu gewährleisten. Holding-Geschäftsführer Reiner Worbs: "Die weitere Expansion in der Rheinmetropole ist für uns ein wichtiger Schritt. Die erhöhte regionale Präsenz mit nun 32 Niederlassungen bundesweit verschafft uns die Möglichkeit, noch schneller zu agieren und extrem flexibel und punktgenau auf die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden einzugehen."

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein internationaler Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen und bietet gebündelte Services mit hoher Fertigungstiefe. Tätigkeitsfelder sind neben Cleaning, Klinik-Dienstleistungen, Catering, Gebäudemanagement, Security- und Personal-Services sowie Airport-Dienstleistungen. Das Unternehmen setzt mit 49.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 770 Mio. Euro um (2016).

