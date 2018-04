EuPD Research zählt chinesischen PV-Modulhersteller Risen Energy zu den weltbesten PV-Modulmarken 2018

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Der führende chinesische PV-Modulhersteller Risen Energy Co., Ltd., hat bekanntgegeben, dass er vom renommierten europäischen Marktforschungsunternehmen EuPD Research als eine der weltbesten PV-Modulmarken 2018 ausgezeichnet wurde. Damit beweist Risen Energy seine Stellung als einer der weltweit führenden PV-Modullieferanten mit großem Vorsprung vor seinen Mitbewerbern.

EuPD Research, ein renommiertes Marktforschungsunternehmen im Bereich nachhaltiges Wirtschaften, hat sich zum Barometer der globalen PV-Branche entwickelt. Nach einer groß angelegten Untersuchung von PV-Unternehmen und Endkunden in allen Teilen der Welt erstellte EuPD Research eine Rangliste internationaler PV-Modulmarken, unter denen sich Risen Energy durch seine hochwertigen Module und weltweite Kundenzufriedenheit auszeichnete.

Risen Energy erklärt die hohe Qualität seiner Module durch die engmaschige Kontrolle über jedes Detail durch den gesamten Produktionsprozess hinweg sowie seine kontinuierliche Innovation in fortschrittliche Technologien, ein Kernelement der Wettbewerbsstrategie des Unternehmens, die maßgeblich zum internationalen Markterfolg beigetragen hat.

Mit starker Kompetenz in technologischer Forschung und Entwicklung sowie operativem Geschäft konnte Risen Energy in den vergangenen Jahren seine Position auf internationalen PV-Märkten kontinuierlich festigen. Im "Triathlon Competitiveness Report 2017" zum weltweiten PV-Sektor des führenden Informationsdienstleisters PHOTON Consulting platzierte sich das Unternehmen jüngst in Sachen Finanzkraft unter den weltweit führenden PV-Anbietern.

