Feuer in Prag sorgt für Millionenschaden

PRAG (dpa-AFX) - Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Prag hat einen Millionenschaden verursacht. Die Behörden der tschechischen Hauptstadt riefen die höchste Brandstufe aus. Alle verfügbaren Einheiten seien zusammengezogen worden, teilte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag mit. Der Schaden wurde auf umgerechnet mehrere Millionen Euro geschätzt. In dem Lager sollen unter anderem Schaumstoffmatratzen gewesen sein. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Ein Feuerwehrmann musste wegen Erschöpfung ins Krankenhaus gebracht werden, weitere Menschen kamen nicht zu Schaden.

Während der Löscharbeiten stürzte die Halle ein. Gasflaschen explodierten im Feuer, das sich auf eine Fläche von 150 mal 60 Metern ausbreitete. Auch nach mehreren Stunden konnten die mehr als Hundert Einsatzkräfte den Brand noch nicht löschen. Eine dichte Rauchwolke war noch in vielen Kilometern Entfernung zu sehen./hei/DP/tos