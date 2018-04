Finnland erteilt Genehmigung für Nord Stream 2

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die finnische Regierung hat eine Genehmigung für das Gaspipelineprojekt Nord Stream 2 erteilt, wie das finnische Wirtschaftsministerium und die Nord Stream 2 AG in getrennten Mitteilungen bekanntgaben. Die Projektgesellschaft erklärte, sie habe die Genehmigung der finnischen Regierung für den Bau des 374 Kilometer langen Abschnitts der geplanten Pipeline der finnischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), außerhalb der Hoheitsgewässer, erhalten.

"Wir freuen uns sehr, nach einem umfangreichen und gründlichen Verfahren diese Genehmigung erhalten zu haben", sagte Tore Granskog, Manager Genehmigungen Finnland des Unternehmens. Dies sei "ein weiterer wichtiger Meilenstein" für das Projekt der Gaspipeline von Russland nach Deutschland.

In Finnland benötigt Nord Stream 2 den Angaben zufolge zwei Genehmigungen für den Bau und Betrieb der Pipeline in der finnischen AWZ. Die zweite Genehmigung werde nach dem Wassergesetz erteilt und solle in den nächsten Wochen entschieden werden. Das finnische Ministerium erklärte, Teil der Bearbeitung des Baugenehmigungsantrags sei eine detaillierte Umweltauswirkungsstudie.

Nachdem in Deutschland bereits alle nötigen Genehmigungen vorlägen, liefen die nationalen Genehmigungsverfahren in den anderen von dem Pipelinebau betroffenen drei Ländern - Russland, Schweden und Dänemark - "weiterhin planmäßig", teilte Nord Stream 2 mit. In Betrieb gehen soll die Pipeline Anfang 2020.

