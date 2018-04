Fitch erhöht Bonität Zyperns auf BB+

LONDON (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsbewertung Zyperns auf BB+ von BB erhöht. Der Ausblick ist positiv. Die externe Finanzierungsflexibilität Zyperns habe sich deutlich verbessert seit das Land im März 2016 aus dem makroökonomischen Anpassungsprogram ausgetreten sei, so die Begründung der Bonitätswächter. Die Regierung habe im Juni 2017 wieder die internationalen Finanzmärkte betreten und die Zinszahlungen an das Ausland dürften 2018 bis 2019 weiter deutlich sinken. Zypern ziehe außerdem viele große Direktinvestitionen im Bau-, Tourismus-, Energie- und Erziehungssektor an. Die Barreserven von 1,2 Milliarden Euro Ende 2017 dürften den Bruttofinanzbedarf 2018 decken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2018 17:05 ET (21:05 GMT)