Ford verkündet Führungswechsel in der Ford-Werke GmbH (FOTO)

- Hans-Jörg Klein mit Wirkung zum 1. September zum neuen Geschäftsführer Marketing und Verkauf in die Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH berufen

- Wolfgang Kopplin, Geschäftsführer Marketing und Verkauf und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch

Der Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH hat Hans-Jörg Klein mit Wirkung zum 1. September 2018 zum neuen Geschäftsführer der Ford-Werke GmbH bestellt. Er wird für den Geschäftsbereich Marketing und Verkauf verantwortlich sein. Klein folgt auf Wolfgang Kopplin, der das Unternehmen verlassen wird.

In seiner neuen Rolle hat Klein die operative Verantwortung für den gesamten Geschäftsbereich Marketing und Verkauf in Deutschland.

Zuletzt hatte Klein die Position des Verkaufsdirektors von Ford Deutschland inne. Zuvor war er als Direktor Produktmarketing bei Ford Europa für alle aktuellen und zukünftigen Produktprogramme zuständig.

Hans-Jörg Klein hat 1991 seine berufliche Laufbahn bei Ford begonnen. Seitdem hat er verschiedene Führungspositionen in der Produktentwicklung, der Fahrzeugfertigung sowie im Bereich Marketing und Vertrieb der europäischen und deutschen Ford-Organisation bekleidet. Weitere frühere berufliche Stationen waren die des Verkaufsleiters von Ford in Deutschland, Brand Managers für große Pkw und Performancefahrzeuge bei Ford Europa und die des Leiters Nutzfahrzeuge in der deutschen Organisation.

Wolfgang Kopplin wird bis 31. August 2018 in seiner Funktion bei der Ford-Werke GmbH tätig sein. Er war seit April 2014 Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH und zusätzlich seit Januar 2017 stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH. In dieser Funktion verantwortete er erfolgreich das operative Geschäft und den Wachstumskurs der letzten Jahre für Ford in Deutschland.

"Wir danken Wolfgang Kopplin für sein mehr als 22-jähriges Engagement für Ford. In dieser Zeit hat er maßgeblich zum Wachstum unseres Geschäfts beigetragen. Wir wünschen ihm alles Gute", sagte Steven Armstrong, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Ford-Werke GmbH und Group Vice President and President of Europe, Middle East and Africa, Ford Motor Company. "Gleichzeitig sind wir uns sicher, dass Hans-Jörg Klein aufgrund seiner Fähigkeiten und Erfahrungen die erfolgreiche Entwicklung von Ford in Deutschland fortsetzen wird. Er ist ein begeisterter Autoenthusiast und Verkaufsstratege mit einem profunden Fachwissen. Ferner verfügt er über ein detailliertes Wissen über Trends in der Branche und über technisches Fachwissen zu unseren Produkten. Hans-Jörg ist eine erfahrene Führungskraft und wird zum weiteren Wachstum in Deutschland beitragen."

Ford ist in Deutschland die drittstärkste Marke unter allen Automobilherstellern und darum ein Schlüsselmarkt für Ford in Europa. Seit Anfang des Jahres wurden in Deutschland 128.000 Neufahrzeuge verkauft und ein kumulierter Marktanteil von 7.8 Prozent erzielt.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert.

