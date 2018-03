Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -

Angesichts der ausgiebigen Handelsmöglichkeiten und der explodierenden Preise von digitalen Währungen wurde in den letzten zwei Jahren durch Untersuchungen bestätigt, dass Kryptowährungen hohe Deckungsbeiträge erzielen. Einzelne Händler können daher die vielfältigen Aspekte digitaler Währungen nutzen, obwohl sie oft keine Kenntnis der Fallstricke des Handels haben, wie beispielsweise die hohe Volatilität, die zu starken Kursschwankungen führt.

Der Handel mit Kryptowährungen ist seit jeher ein riskantes Unterfangen, vor allem wegen des oft undurchschaubaren Hintergrunds verschiedener Bitcoins. Ein Händler muss die Komplexität des Handels kennen und eine schnell wachsende Kryptowährungslandschaft verstehen. Der Handel auf dem Kryptomarkt findet rund um die Uhr statt, er wird kaum kontrolliert, ist höchst volatil und bietet daher eine perfekte Grundlage für riesige Verluste und enorme Gewinne.

Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, müssen kontinuierlich Trends beobachtet werden. Das ist jedoch eine heikle Aufgabe, die eine gründliche Analyse von Markttrends, Fundamentalwerten, gleitenden 30-Tage-Durchschnitten und vielem mehr beinhaltet. Es ist zwar nicht schwierig, sich mit Informationen aus dem Internet zu versorgen, das Problem liegt aber darin, ständig aus unvoreingenommenen Quellen korrekte Daten zu extrahieren. Für einzelne Personen ist es kaum durchführbar, diese zeitaufwendigen und oft banalen Aufgaben tagtäglich präzise zu erledigen.

Die Vorteile des Handels mithilfe künstlicher Intelligenz anstelle von Personen sind u.a. vorgegebene Handelsregeln, 24-stündiges Handeln pro Tag, keine emotionalen Zusammenbrüche, Verständnis des Risikomanagements usw.

Angesichts des enormen Potenzials von Kryptomärkten hat OpenBlock (http://openblock.co) alle diese Probleme mit einem automatisierten Handelsbot gelöst. OpenBlock hat zwei Jahre lang investiert und umfangreiche Forschungstätigkeiten durchgeführt, um einen erprobten Handelsbot zu entwickeln, der alle Probleme des Day-Trading durch Personen löst und tagtäglich konstante Gewinne liefert.

Mit OBi , dem automatisierten Kryptowährungs-Handelsbot von OpenBlock, werden Token-Inhaber der Open Block-Plattform Handelserträge erzielen. Hier können Menschen aus fast allen Teilen der Welt durch das Staking ihrer Tokens im Netzwerk teilnehmen. Leute, die weder Zeit für den Kryptohandel haben noch über genügend Grundlagenwissen darüber verfügen, können vom ständig wachsenden digitalen Devisenmarkt profitieren, ohne sich an einem Computer abkämpfen zu müssen, um Geld zu machen. OBi ist ein hochentwickelter automatisierter Handelsbot, der rund um die Uhr die Hauptarbeit für die Mitglieder der OpenBlock-Community erledigt. OBi handelt mit Dutzenden von Kryptowährungspaaren gleichzeitig und scannt die Märkte, analysiert Charts und führt rund um die Uhr fundamentale Analysen durch. Dies geht weit darüber hinaus, was eine Person auf Dauer regelmäßig erledigen könnte. OBi ist in der Lage, innerhalb eines einzigen 24-stündigen Zeitraums bis zu 1.200 Round-Trips zu handeln. Künstliche Intelligenz ist die Zukunft des Handels, und OpenBlock steht an der Spitze dieser Revolution.

OpenBlock legt besonderen Wert auf völlige Transparenz. Die Handelstransaktionen werden auf http://www.OpenBlock.co und dem offiziellen YouTube -Kanal von OpenBlock in Echtzeit und Live gestreamt. OBi veröffentlicht täglich die Ergebnisse der einzelnen Handelstransaktionen sowie die erzielten Tagesgewinne. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass Teilnehmer mit Anteilen ständig auf dem Laufenden sind. OpenBlock ist im Begriff, ein wirklich beeindruckendes Unternehmen aufzubauen, das sich langfristig behaupten kann und über ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfügt.

Die erste Runde des OpenBlock-Vorverkaufs ist bereits im Gange. Werden Sie Mitglied in ihrem Telegram Channel, um mehr zu erfahren. https://t.me/joinchat/HfRRfxKetQCmLuTKyvu5FA

