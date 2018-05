Fotografen für Hochzeiten in Stuttgart 32 Prozent teurer als in Köln (FOTO)

München (ots) -

Wenn an diesem Wochenende Prinz Harry und Meghan Markle ihre royale Hochzeit feiern, werden Hunderte Fotografen vor Ort sein. Paare, die die eigene Hochzeit ebenfalls königlich und professionell ablichten wollen, zahlen dafür je nach Wohnort unterschiedlich viel.

Im Vergleich der zehn größten deutschen Städte verlangen Hochzeitsfotografen aus Köln für ihre Arbeit am wenigsten - zumindest für Aufträge unter zwei Stunden. Das geht aus Anfragen bei CHECK24 für Dienstleister hervor. In der Domstadt kosten Fotografen im Schnitt rund 293 Euro. In Stuttgart ist die vergleichbare Leistung fast ein Drittel teurer (Ø 387 Euro).*)

Etwas anders sieht es aus, wenn Fotografen nicht nur für ein kurzes Shooting, sondern für bis zu acht Stunden den Hochzeitstag begleiten sollen. Zwar ist auch hier Stuttgart im Schnitt am teuersten (Ø 1.032 Euro), die günstigsten Fotos bekommen jedoch Brautpaare aus Leipzig (Ø 867 Euro).

Kosten für den Hochzeitsfotografen von vielen Faktoren abhängig Der Preis für einen Hochzeitsfotografen ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. So gehen u. a. der Zeitaufwand, das Equipment, die Anfahrt und die Nachbearbeitung der Bilder in die Kosten ein. Auch die Größe der Hochzeitsgesellschaft spielt eine Rolle. Viele Gäste bedeuten in der Regel auch mehr Fotos und damit mehr Zeitaufwand in der Nachbearbeitung.

Wichtig bei jeder Buchung eines Fotografen: Bereits im Vorfeld sollten Kunden klären welche Leistungen und Bildrechte im Preis inklusive sind. Einige Fotografen geben mehrere hundert Bilder digital an das Brautpaar weiter, andere nur (einmalig) eine kleine Auswahl. Abzüge oder aufwendig gestaltete Fotobücher werden in der Regel extra in Rechnung gestellt.

"Brautpaare sollten sich individuelle Angebote passend zu ihren Wünschen und Bedürfnissen einholen", sagt Felix Vögtle, Geschäftsführer bei CHECK24 Profis. "Wichtiger als der Preis ist, dass einem der Stil des Fotografen gefällt. Nur dann werden die Ergebnisse zufriedenstellend sein."

