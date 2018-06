Frankfurter Rundschau: Wahlkampf und Rache

Frankfurt (ots) - Wenn man das aktuelle CDU-CSU-Drama irgendwann einmal vertont, wird man vor allem zwei Geräusche brauchen: Zähneklappern und panische Schreie, bayerisch angehaucht. Die sogenannten Schwesterparteien haben sich mal wieder über die Flüchtlingskrise in den Haaren. Es ist ein erbitterter Streit mit ungewissem Ausgang. Es kann das Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels bedeuten. Die Regierung könnte darüber kippen. Es wäre ein historisches Scheitern: Die Union würde ihre eigene Regierung stürzen. Und es wäre ein fatales Signal: Die größte Volkswirtschaft Europas, wirtschaftlich stark und politisch international immer mehr in einer Führungsrolle, wäre ein Hort politischer Instabilität. Es wäre ein sehr hoher Preis für einen Streit, in dem es vor allem um zwei Dinge geht: um Wahlkampf und Rache.

