DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 11. Juni, 2018 /PRNewswire/ -- GAC Motor, der am schnellsten wachsende Autohersteller Chinas, wird im kommenden Monat einen eigenständigen Showroom in Dubai mit einer Fläche von 1000 qm eröffnen und damit offiziell den Verkauf der Topmodelle in den Vereinigten Arabischen Emiraten einleiten, darunter GS4 und GS8. Das Unternehmen bietet zudem Werbeangebote wie ein Kundendienstpaket und Vorzugsfinanzierung.

„Durch Eröffnung unseres neuen Showrooms in Dubai erhält GAC Motor eine weitere Plattform zur Ausstellung unserer modernen Fahrzeuge von hoher Qualität im Mittleren Osten", sagte Yu Jun, Präsident von GAC Motor. „Zudem werden wir mit dieser neuen Filiale das Einkaufserlebnis für Kunden durch verbesserte Servicequalität weiter steigern."

Sämtliche neuen Fahrzeuge von GAC Motor durchlaufen die CAE-Zertifizierung, Systemtests, einen vollständigen Fahrzeugtest und gezielte Tests unter sieben Straßenbedingungen: Hitze, Luftfeuchtigkeit, Kälte, Eis und Schnee, Bergfahrten, Dauertests und Staub. Sämtliche Tests werden an 200 Automobilen durchgeführt und im Rahmen der Tests werden insgesamt 19,8 Millionen Kilometer gefahren.

„Auch im heißen, trockenen und sandigen Klima des Mittleren Ostens liefern die Produkte von GAC Motor herausragende Leistung. Wir hoffen, unsere Kunden im mittleren Osten künftig mit weiterer exzellenter Qualität zu überzeugen", sagte Yu Jun.

Eines der neuen Top-Modelle, die in den VAE eingeführt werden, das SUV GS8, besitzt fünf Jahre Entwicklungszeit. Es verfügt über die neueste Absorptionstechnik für Zusammenstöße und in der Fahrgastzelle wurden mehr als 95 % hochfester Stahl verarbeitet.

Zudem absorbieren Kollisionsschutz und Crashbox den Hauptteil der Energie aus einem Zusammenstoß, was die Reparaturkosten nach Zusammenstößen bei geringer Geschwindigkeit reduziert, da nur Kollisionsschutz und Stoßstange ersetzt werden müssen.

Der Antriebsstrang des GS8 verfügt über den intelligenten Vierradantrieb i-4WD der zweiten Generation und ein All-Terrain-Feedbacksystem. Der Fahrer hat die Wahl zwischen sechs Fahrmodi: Sand, Schlamm, Schnee, Smart, Sport und Economy. Die Konstruktion vereint Manövrierbarkeit mit Off-Road-Performance für noch mehr Leistung.

Der GS4 ist ein Top-Modell für den Markt der kompakten SUVs, das von GAC Motor gemäß strikter internationaler Standards gebaut wird. Die Konstruktion der Karosserie wird mit fünf Sternen bewertet und entspricht den nordamerikanischen Normen für die Druckstabilität des Wagendachs von SUVs. Das Fahrzeug verfügt über ein komfortables und ergonomisches Design.

Der GS4 verfügt über ein modernes Automatikgetriebe mit hoher Effizienz für sportliches Fahren. Der Schaltvorgang dauert nur 0,2 Sekunden, was zu effizientem Fahren mit niedrigem Kraftstoffverbrauch führt. In der Initial Quality Study (IQS) von J.D. Power für den Raum Asien-Pazifik und China erreichte der GS4 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren im chinesischen Markt für kompakte SUVs den ersten Platz.

GAC Motor wird seine Top-SUVs GS8 und GS4 sowie die Limousine GA8 im Juni in Kuwait, Katar, Bahrain, den VAE und im Libanon mit einer Reihe von Marketingkampagnen bewerben, darunter Vorzugspakete für die Finanzierung, Ausstellungen in örtlichen Shopping-Malls und Veranstaltungen mit Testfahrten.

Im Zuge der Expansionsstrategie von GAC Motor in der Region plant das Unternehmen die Eröffnung einer Niederlassung, um örtliches Management von Vertrieb, Kundendienst, Marketing und Personal zu gewährleisten und Bemühungen internationaler Zusammenarbeit zu steigern. Der Autohersteller sondiert zudem die Möglichkeiten, in diesem Jahr in den Markt Saudi-Arabiens zu expandieren.

Des Weiteren wird GAC Motor fortlaufende Tests der Kompatibilität für die gesamte Modellpalette durchführen. Ziel ist die Anpassung weiterer Modelle an den Bedarf der Märkte und das Angebot einer größeren Modellpalette für Kunden im Mittleren Osten.

Informationen zu GAC Motor

Die Guangzhou Automobile Group Motor CO. LTD (GAC Motor), gegründet 2008, ist ein Tochterunternehmen der GAC Group, die in der Unternehmensliste der Fortune Global 500 Platz 238 belegt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör von Premium-Qualität. GAC Motor ist seit fünf aufeinanderfolgenden Jahren die Nummer eins der chinesischen Marken der China Initial Quality Study SM (IQS) für den Raum Asien-Pazifik von J.D. Power. Dies ist Beleg der Qualitätsstrategie des Unternehmens von innovativer Forschung und Entwicklung über die Herstellung bis zu Lieferkette sowie Verkauf und Kundendienst.

