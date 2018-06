GAC Motor liefert 150 Modelle GA3S an die Polizei von Nigeria

Bahnbrechender Erfolg in Nigeria ebnet den Weg für verstärktes Wachstum im afrikanischen Markt

Abuja, Nigeria (ots/PRNewswire) - GAC Motor hat offiziell die Lieferung von 150 GA3Ss an die nigerianische Polizei in Abuja, der Hauptstadt von Nigeria, abgeschlossen. Die Fahrzeuge wurden von Alhaji Aliko Dangote, Vorsitzender der Aliko Dangote Foundation, gekauft und gespendet. Dies ist das zweite Mal, dass das Unternehmen Fahrzeuge für die Polizei Nigerias bereitgestellt hat, nachdem 2015 ein erster Auftrag von der Polizeibehörde in Lagos getätigt wurde. Dieser Großauftrag ist eine weitere Anerkennung des Wachstums von GAC Motor im afrikanischen Markt und eine Bestätigung der exzellenten Qualität und der hohen Sicherheitsstandards der Fahrzeuge des Unternehmens. An der offiziellen Übergabefeier nahmen hochkarätige Gäste teil, darunter Yemi Osinbajo, Vizepräsident von Nigeria.

"GAC Motor hat erfolgreich eine Serie von Flaggschiff-Modellen nach Nigeria gebracht und aufgrund seiner Qualität und des positiven Markenimages Großaufträge von den lokalen Behörden gewonnen. Diese jüngste Kooperation wird unsere weitere Entwicklung im nigerianischen Mark beschleunigen", sagte Yu Jun, Präsident von GAC Motor.

Die Polizei Nigerias lobte das leistungsstarke und intelligente Design und die herausragenden Sicherheitsfunktionen des GA3S. Man ist davon überzeugt, dass der Stil, das Design und die maßgeschneiderten intelligenten Sicherheitsfunktionen des Modells an die komplexen Anforderungen für Polizeifahrzeuge angepasst werden können.

Um sich besser auf die Marktentwicklungen in Afrika einzustellen, optimiert GAC Motor kontinuierlich die Fahrzeugdesigns vor dem Hintergrund der lokalen Straßenverhältnisse, damit eine zuverlässige Qualität und Leistung sichergestellt wird. Die meisten Modelle wurden speziell angepasst, um die Herausforderungen von unebenen und schlammigen Straßen zu meistern, beispielsweise durch die Ergänzung eines höher gelegten Fahrwerks zur Verbesserung der Bodenfreiheit. Mit seiner Produktqualität und der hohen Anpassungsfähigkeit an den afrikanischen Markt hat GAC Motor die Gunst der örtlichen Konsumenten gewonnen und ist zur meistverkauften chinesischen Marke in Nigeria geworden.

GAC Motor hat diesen Erfolg am Markt erreicht, indem es sich an seinen Grundsatz der Qualität als oberste Priorität gehalten hat. In der IQS-Studie von J.D. Power Asia belegt GAC Motor bereits seit fünf Jahren in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Das Fahrzeug GS8, das beliebteste Modell in Nigeria, wird vom C-NCAP (China-New Car Assessment Program) mit fünf Sternen bewertet. Das Unternehmen hat darüber hinaus strategische Partnerschaften mit den weltweit besten Zulieferern aufgebaut und Spitzenkräfte eingestellt, um die überragende Qualität genau zu überwachen, mit der die Expansion des Unternehmens im afrikanischen Markt und in der Welt insgesamt angekurbelt wird.

Bemerkenswerte Meilensteine von GAC Motor im afrikanischen Markt

- Eröffnung des ersten Händlergeschäfts in Nigeria im Dezember 2014 und eines zweiten zwei Jahre später.

2016 baute GAC Motor ein SKD-Werk (semi knocked-down/teilzerlegte Baugruppen) in Nigeria auf und wurde damit zur ersten chinesischen Automarke, die Komponenten vor Ort montieren lässt.

2017 erteilte die Landesregierung des Bundesstaats Nasarawa einen Großauftrag für die Modelle GS8, GS4 und GA3S als offizielle Empfangsfahrzeuge.

Im Februar 2018 wurde das Vorzeigemodell GS8 von GAC Motor in Nigeria lanciert.

Nigeria ist einer der wichtigsten Märkte für die Wachstumsstrategie von GAC Motor in Afrika. Diese Strategie umfasst die Entwicklung lokaler Geschäftsführungsteams, die Markteinführung von lokalisierten Versionen der Topmodelle und ein Werk vor Ort und sie ermöglicht dem Autohersteller, kontinuierliche Erfolge im Markt zu erzielen.

Durch den Aufbau eines soliden Fundaments in Nigeria, einem teilnehmenden Land an Chinas Seidenstraßeninitiative "Ein Gürtel, eine Straße", wird GAC Motor den größeren Markt Afrika effektiver erreichen und die Internationalisierung seiner Marke voranbringen können.

Informationen zu GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die unter den Fortune Global 500-Unternehmen Platz 238 einnimmt. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor belegt in der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific seit nunmehr fünf Jahren in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Dies beweist die rundum qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung und Lieferkette bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

