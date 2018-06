GAC Motor plant globale Expansion, sucht in Europa nach hochqualifizierten Arbeitskräften

STUTTGART, Deutschland, MÜNCHEN und PARIS, 27. Juni 2018 /PRNewswire/ -- GAC Motor, Chinas am schnellsten wachsender Automobilhersteller, hat seine erste Fachkräftekampagne in Europa erfolgreich zum Abschluss gebracht. In Stuttgart, München und Paris fanden drei Jobbörsen statt, die mehr als 700 Bewerber aus ganz Europa anlockten. Dies geschah vor dem Hintergrund der internationalen Expansionspläne des Automobilkonzerns.

GAC Motor sucht nach qualifizierten Fachkräften in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Prozesse und Technologie, Management und Marketing. Die 700 Bewerber, die zu den Jobbörsen anreisten, kamen aus verschiedenen Ländern Europas, darunter Deutschland, Frankreich, VK, Spanien, Italien und Belgien. Über 80 Prozent von ihnen hatten einen Master-Abschluss in der Tasche, viele waren altgedient und Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet.

Anwesend waren auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Hochschullehre. Sie tauschten sich über die Entwicklung und Zukunft neuer Energien und intelligenter Fertigung (IM) in der Automobilbranche aus.

„GAC Motor expandiert rasant, und wir sind glücklich über die Wachstumschancen, die wir in Europa beobachten", sagte ein Mitglied der Geschäftsführung von GAC Motor, der die Fachkräftekampagne leitete. „Die Marke GAC Motor ist bereits in 14 Ländern vertreten. Der Umsatz ist im ersten Quartal 2018 um 22,7 Prozent gestiegen. Die ausgezeichnete Arbeit unserer Belegschaft trägt maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Um uns auf dem Weltmarkt zu behaupten, brauchen wir ein weltweites Spitzenteam, und Europa ist nach den USA und Japan der größte ausländische Talentpool."

GAC Motor gibt sich nicht damit zufrieden, ein globales Team aus Spitzenfachkräften zusammenzustellen, um seine Leistungskompetenz in den Bereichen Entwicklung, Fertigung, Branding und Marketing zu stärken. Das Unternehmen legt auch großen Wert auf die Fortbildung und persönliche Entwicklung seiner Mitarbeiter und bietet in diesem Zusammenhang attraktive Vergütungspakete. Zudem haben Mitarbeiter die Möglichkeit, bei der Arbeit und in der Freizeit neue Fähigkeiten zu erlernen. Durch das Unternehmen werden sie bei der Entwicklung neuer Ideen unterstützt, damit das Unternehmen zusammen mit seiner Belegschaft wachsen kann.

Nach Worten von Yu Jun, Präsident von GAC Motor, sind qualifizierte Fachkräfte und Innovation die wichtigsten Stützpfeiler für die Entwicklung des Unternehmens. GAC Motor wird auch weiterhin seinen mitarbeiterorientierten Führungsgrundsatz verfolgen und verstärkt auf dem internationalen Arbeitsmarkt nach Spitzenkräften suchen, um im Unternehmen ein Qualifikationsniveau der Weltklasse zu etablieren.

GAC Motor treibt unermüdlich seinen Plan voran, bis zum 10. Firmenjubiläum verstärkt auf die internationalen Märkte vorzudringen. Am 21. Juli wird das Unternehmen sein neues Brandingkonzept vor dem Weltpublikum enthüllen. GAC Motor ist ein Aussteller auf der diesjährigen Paris Motor Show und Moscow International Auto Show und wird sich dort der Welt als charmanter und kompetenter chinesischer Autobauer präsentieren.

