GAC Motor unterstützt Sanjiangyuan-Naturschutzprojekt, engagiert sich für den Schutz von Gewässern und der Tier- und Pflanzenwelt

Mit Spende von 20 GS8 SUVs unterstreicht GAC Motor sein Engagement für den Schutz von Chinas Naturschätzen

Xining, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas führender Automobilhersteller, hat als erste Etappe seines laufenden Ambassador-Programms zum Schutz des Feuchtgebiets 2018 ("das Programm) die erste Reise zum Sanjiangyuan-Naturschutzgebiet (Ursprung der drei Flüsse) erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen hat sich bereits durch eine Spende von 20 GS8 SUVs und eine Reihe von Feldprojekten mit Freiwilligen in Begleitung von Medienvertretern engagiert. Bei diesem Projekt will man tief in die Region Hoh Xil vordringen und den Ursprung des Jangtse-Flusses erreichen, um wichtige Erkenntnisse zur Umwelt zu erlangen.

In Kooperation mit der Verwaltung des Sanjiangyuan-Nationalparks ("die Verwaltung") und dem World Wildlife Fund (WWF) setzt GAC Motor seine Förderung von Naturschutzprojekten in Feuchtgebieten fort. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schutz von Süßwasserseen, institutionellen Verbesserungen, innovativer gesellschaftlicher Teilhabe, öffentlicher Bewusstseinsbildung und Aufklärung.

Im Sanjiangyuan-Naturschutzgebiet haben drei Flüsse ihren Ursprung: der Gelbe Fluss, der Jangtse-Fluss und der Lancang-(Mekong-)Fluss. Es ist Chinas wichtigste Frischwasserquelle und seit langem für seine seltenen Plateau-Spezies bekannt. Die von GAC Motor gespendeten SUVs helfen beim Tagesbetrieb im Sanjiangyuan-Naturschutzgebiet und unterstützen die Schutzinitiativen und die tägliche Verwaltung des Nationalparks, des Naturschutzgebiets und des Weltnaturerbes.

"Seit wir 2016 die erste Erklärung mit der Verwaltung des Sanjiangyuan-Nationalparks und dem WWF unterzeichnet haben, durften wir an der Errichtung des Sanjiangyuan-Nationalparks mitwirken, Chinas erster Nationalpark überhaupt. Über unser Ambassador-Programm zum Schutz des Feuchtgebiets können wir die wichtige Arbeit unterstützten, die zum Erhalt der Parklandschaft für zukünftige Generationen geleistet wird", sagte Yu Jun, President von GAC Motor. "Mit der Spende von 20 neuen GS8 SUVs an den Park leisten wir materielle Hilfe. Auch freuen wir uns darauf, unseren wachsenden Markeneinfluss durch intensive strategische Kollaborationen mit der Verwaltung und dem WWF zu nutzen, um zur öffentlichen Bewusstseinsbildung beizutragen und mehr Menschen dazu zu bewegen, an diesem wichtigen Gemeinwohlprojekt mitzuwirken."

Li Xiaonan, Verwaltungsdirektor des Sanjiangyuan-Nationalparks, sagte: "Die Fahrzeuge, die GAC Motor unserem Team überlassen hat, haben in den letzten zwei Jahren überragende Zuverlässigkeit bewiesen. Sie bewältigen mühelos die täglichen Patrouillen in der wilden Parklandschaft, und wir freuen uns auf die fortgesetzte Partnerschaft."

Mit einer durchschnittlichen Höhe über dem Meeresspiegel von 4.000 m ist das Hochland von Tibet eine besonders anspruchsvolle Umgebung für den Betrieb von Fahrzeugen. GAC Motors GS8 SUVs wurden Tests unterzogen um sicherzustellen, dass sie in allen Situationen optimale Leistung liefern können, auch auf Eisfeldern und in anderem unwegsamen Gelände. Für den Parkbetrieb sind sie ideal geeignet.

Neben Fahrzeugspenden hat GAC Motor auch eine Reise von Programm-Ambassadors organisiert, bei der sie tief in die abgelegene Region Hoh Xil vorgedrungen sind, ein Welterbe in Nordwesten der Provinz Qinghai Province und Heimat der tibetischen Antilope. Dort führten sie eine Grundlagenstudie der ökologischen und geologischen Bedingungen durch. Im Anschluss erreichten Sie den Jangtse-Fluss, besuchten die Stadt Golmud und unterstützten die örtliche Naturschutzarbeit mit materieller Hilfe. Die Ambassadors kamen mit Experten für Natur- und Umweltschutz und einem Hoh Xil-Patrouillenteam sowie Gesundheitsfachkräften zusammen, um den Erhalt der Hochebene zu diskutieren. Sie führten geologische Untersuchungen der Seen und der Migrationsrouten einheimischer Wasservögel durch, um die Entwicklung eines wirkungsvolleren Programms zum Erhalt des Feuchtgebiets und Vogelschutz zu unterstützen.

GAC Motor ist bestrebt, nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen der Mobilität der Zukunft zu entwickeln und einen Beitrag zum weltweiten Umweltschutz zu leisten. Neben der Entwicklung von Fahrzeugen mit alternativen Energieantrieben setzt das Unternehmen nachhaltige Technologien in der Fahrzeugproduktion ein, beispielsweise umweltfreundliche Materialien, um die Emission gesundheitsgefährdender Substanzen und Stäube aus den Fabrikanlagen zu eliminieren und die Luftbelastung zu reduzieren.

Informationen zu GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die Nummer 238 unter den Fortune Global 500-Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. In der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific belegt GAC Motor seit nunmehr fünf Jahren in Folge den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken, ein Beweis für die qualitätszentrische Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung bis hin zu Lieferkette und Vertrieb & Service.

