13. Juli 2018

GAM Holding AG: Vorabinformation zu den Resultaten für das erste Halbjahr 2018

GAM Holding AG hat heute eine Vorabinformation zu den erwarteten Resultaten für das erste Halbjahr 2018, in Übereinstimmung mit dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange (Artikel 53) in Bezug auf das IFRS Ergebnis der Gruppe, publiziert.

Für das erste Halbjahr 2018 erwartet GAM einen operativen Gewinn vor Steuern, der nicht wiederkehrende und akquisitions-bezogenen Posten ausschliesst, von rund CHF 91 Millionen (inklusive performanceabhängiger Erträge von rund CHF 2 Millionen). Im Vergleich dazu hat der operative Gewinn vor Steuern im ersten Halbjahr 2017 CHF 75.4 Millionen betragen (inklusive performanceabhängiger Erträge von CHF 19.3 Millionen).

Die Gruppe erwartet eine nicht liquiditätswirksame Wertminderung von rund CHF 59 Millionen (nach Steuern) auf immateriellen Vermögenswerten (Investment-Management- und Kundenverträge) in Bezug auf die von Cantab Capital Partners im Oktober 2016 akquirierten Fonds. Dies erfolgt aufgrund von niedrigeren verwalteten Vermögen und Cashflows im Vergleich zu den prognostizierten Werten, die zum Zeitpunkt der Cantab-Akquisition gemacht wurden. Getrieben durch neue Produktlancierungen sieht GAM trotz dieser Wertberichtigung weiterhin breit abgestütztes Wachstum der GAM Systematic Cantab Plattform.

Im ersten Halbjahr 2018 erwartet GAM zudem eine Reduktion der aufgeschobenen Verbindlichkeiten für Cantab von rund CHF 30 Millionen, welche dem Teil des Kaufpreises entsprechen, der über mehrere Jahre aufgeschoben wurde. Zusammen mit früher ausgewiesenen Anpassungen werden sich die aufgeschobenen Verbindlichkeiten seit der Akquisition im 2016 voraussichtlich um rund CHF 57 Millionen verringern.

Unter Berücksichtigung dieser nicht wiederkehrenden und akquisitions-bezogenen Posten erwartet die Gruppe einen IFRS Konzerngewinn von rund CHF 25 Millionen für das erste Halbjahr 2018, verglichen mit CHF 67.7 Millionen im ersten Halbjahr 2017.

Alexander S. Friedman, CEO der Gruppe, erklärte dazu: "Wir sehen GAM Systematic Cantab weiterhin als einen wichtigen Treiber für das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens. Obwohl die Entwicklung der verwalteten Vermögen seit der Übernahme hinter den Erwartungen zurückblieb, so entsprach dies dem Branchentrend, da die Anleger in Bezug auf hochvolatile Hedgefonds zurückhaltender wurden. Cantabs branchenführende, skalierbare Technologieplattform war ausschlaggebend für die Lancierung mehrerer neuer systematischer Produkte mit niedrigerer Volatilität, die ständig wachsendes Interesse von Kunden gewinnen und unerlässlich für die Diversifizierung des Geschäfts von GAM in Bereichen mit starkem zukünftigem Wachstumspotenzial sind."

Alle vorgenannten Beträge für das erste Halbjahr 2018 sind Schätzungen. Die endgültigen Resultate werden am 31. Juli 2018 veröffentlicht.

