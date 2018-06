GAZ-SYSTEM wird eine Kapazität der Verbindungsleitungen im Rahmen der jährlichen Auktionen anbieten

GAZ-SYSTEM als Fernleitungsbetreiber in Polen sowie unabhängiger Betreiber des polnischen Teils der Erdgasleitung Jamal-Europa wird Auktionen für Jahreskapazität durchführen

Warschau (ots) - Die Auktionen werden auf Plattform GSA durchgeführt und am 2. Juli 2018 um 7:00 (UTC) beginnen. Die Kunden, die an der Gasübertragung interessiert sind, können eine Reservierung von Bestandskapazität in Jahres - Standardkapazitätsprodukten reservieren. Im Rahmen des Auktionsverfahrens wird Kapazität im Falle von Bestandskapazität mindestens für die nächsten fünf Gasjahre und längstens für die nächsten 15 Gasjahre angeboten. Die Auktionen beziehen sich auf alle Verbindungsleitungen und werden gemäß Verordnung der Kommission (EU) 2017/459 vom 16. März 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über Mechanismen für die Kapazitätszuweisung in Fernleitungsnetzen (CAM NC) organisiert.

Das Angebot von GAZ-SYSTEM umfasst folgende Punkte, die das Fernleitungsnetz im Inland mit den Fernleitungssystemen der Nachbarstaaten verbindet:

? Einspeisepunkt GCP GAZ-SYSTEM/Ontras an der deutsch-polnischen Grenze

? Ausspeisepunkt GCP GAZ-SYSTEM/Ontras an der deutsch-polnischen Grenze

? Einspeisepunkt Cieszyn an der tschechisch-polnischen Grenze

? Einspeisepunkt Drozdowicze an der ukrainisch-polnischen Grenze

? Einspeisepunkt Wysokoje an der weißrussischen-polnischen Grenze

? Einspeisepunkt Tietierowka an der weißrussischen-polnischen Grenze

? Einspeisepunkt Kopplungspunkt

Das Angebot von GAZ-SYSTEM ISO umfasst folgende Punkte:

? Einspeisepunkt SGT Kondratki

? Ausspeisepunkt SGT Mallnow

? Einspeisepunkt SGT Mallnow Rewers

? Ausspeisepunkt SGT Kopplungspunkt

Die Kapazitäten für durch den polnischen Teil der Jamal-Leitung können im Rahmen von Aktionen nach den Grundsätzen und in den Fristen gemäß CAM NC reserviert werden. Sie werden den interessierten Marktakteuren im Rahmen eines diskriminierungsfreien, marktbasierten Auktionsverfahrens angeboten.

Die Bestandkapazität, die im Rahmen der jährlichen Auktion für Jahreskapazität für das nächste Gasjahr (1. Oktober 2018 - 30. September 2019) nicht verkauft wird, wird den Marktakteuren im Rahmen von Auktionen für kurzfristige Kapazitätsprodukte: Quartals-, Monats-, "Day-ahead"- und untertägige Kapazität zugänglich gemacht.

