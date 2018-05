GNW-News: BIG Blockchain Intelligence Group Inc. ("BIG") gründet Niederlassung in Washington, D.C.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. ("BIG") gründet Niederlassung in Washington, D.C.

VANCOUVER (Kanada), 11. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIG Blockchain

Intelligence Group Inc. ("BIG" oder "die Gesellschaft") (CSE:BIGG) (WKN:A2JSKG)

(OTC:BBKCF), ein führender Entwickler von Such-, Risikobewertungs- und

Datenanalyselösungen im Bereich der Blockchain-Technologie, freut sich

bekanntzugeben, dass die Gesellschaft in nächster Nähe zu wichtigen US-

amerikanischen Ämtern und Behörden eine strategisch, operative Präsenz in

Washington, D.C. (USA) geschaffen und eine 100 %ige US-Tochtergesellschaft

gegründet hat. BIG baut seine Tätigkeiten aus und stärkt seine Präsenz im US-

amerikanischen Kapitol.

Die US-amerikanischen Regierungsbehörden haben bereits ein starkes Interesse an

den firmeneigenen Technologien von BIG gezeigt, um illegale Aktivitäten und

schändliche Akteure zu verfolgen, aufzuspüren und das zu enthüllen, was

andernfalls die kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen

verdecken würde. BIG zählt u. a. bereits die Illicit Finance & Proceeds of Crime

Unit des U.S. Department of Homeland Security und das U.S. Department of Justice

zu seinen Kunden. Derzeit läuft zudem ein Pilotprojekt mit dem U.S. Treasury

Department.

Robert Whitaker, der Director of Forensics and Investigations bei BIG und

ehemaliger Supervisory Special Agent der Homeland Security Investigations (HSI)

Illicit Finance & Proceeds of Crime Unit des Department of U.S. Homeland

Security, sagte: "Es ist eine sehr wichtige und zeitgerechte Entwicklung im

Rahmen der allumfassenden Vision von BIG, dieses Büro inmitten der politischen

Institutionen Amerikas zu gründen. Im Zuge des Ausbaus unserer internationalen

Präsenz in der Welt der Kryptowährungssicherheit und -politik wird dieses Büro

in Washington es unserem Team ermöglichen, Zugang zu wichtigen

Entscheidungsträgern der Branche und Regulierungsbehörden zu erhalten. Da ich

während meiner Zeit bei der Homeland Security entscheidende Beziehungen zu

Regierung und Compliance-Verantwortlichen aufgebaut habe, kann ich nicht genug

betonen, wie wichtig es ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein - und

dieses Büro bedeutet beides: vor allem angesichts des schnellen Aufkommens und

der schnellen Annahme der Nutzung digitaler Währungen weltweit."

Wichtige Behörden in nächster Nähe zum Büro von BIG in Washington, D.C. sind

u. a.:

* HSI (Homeland Security Investigations)

* FBI

* USPIS (U.S. Postal Inspection Services), die dafür verantwortlich sind,

Drogenpakete, die über das amerikanische Postsystem in das Land kommen, zu

überwachen und zu unterbinden

* DEA (Drug Enforcement Administration)

* IRS (Internal Revenue Service)

* OCC (Office of the Comptroller of the Currency)

* Department of Treasury

* FAA (Federal Aviation Administration)

Lance Morginn, CEO von BIG, fügte hinzu: "Als erster und einziger Entwickler von

Such-, Risikobewertungs- und Datenanalyselösungen im Bereich der Blockchain-

Technologie gibt es eine Reihe von Gründen, warum es für uns Sinn ergibt, mit

unserem Büro in Washington D.C. eine Präsenz in der Stadt aufzubauen. In erster

Linie befinden wir uns so inmitten von Regierungsbehörden, die besonderes

Interesse an unserer firmeneigenen Technologie und den Analysefähigkeiten haben

und von diesen profitieren können. Zweitens besteht ein wesentlicher Teil der

Mission von BIG darin, die Kryptowährung in der Allgemeinheit zu etablieren. Das

bedeutet nicht nur, die Tools und forensischen Prüfungen anzubieten, die es

Privatpersonen und Unternehmen ermöglichen, sich bei der Nutzung von digitalen

Währungen sicher zu fühlen, sondern auch, sich an der Entwicklung von

Richtlinien und Vorschriften zu beteiligen, welche die Nutzung von

Kryptowährungen auf sichere und transparente Art und Weise unterstützen. Es gibt

keinen besseren Ort dafür als in der Hauptstadt Amerikas."

Der globale Hauptsitz von BIG befindet sich im kanadischen Kompetenzzentrum für

Technologie in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen hat zudem ein Büro in Zug,

Schweiz, inmitten des wachsenden Crypto Valley, wo über 100 Blockchain-

Unternehmen von dem stabilen rechtlichen Rahmen der Region und der günstigen

Regierungspolitik profitieren.

Im Namen des Verwaltungsrats

Lance Morginn

Chief Executive Officer

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. bringt Sicherheit und Verantwortung in

die neue Ära der Kryptowährung. BIG hat QLUE(TM), eine neue Blockchain-

agnostische Such- und Analyse-Engine entwickelt, die es RegTech-,

Strafverfolgungs- und staatlichen Behörden ermöglicht,

Kryptowährungstransaktionen auf forensischer Ebene visuell zu erkennen, zu

verfolgen und zu überwachen. Unser kommerzielles Produkt "BitRank Verified(TM)"

bietet einen "Risiko-Score" für Bitcoin-Wallets, sodass RegTech, Banken,

Geldautomaten, Börsen und Einzelhandelsunternehmen die geltenden regulatorischen

bzw. Compliance-Anforderungen erfüllen können.

Über BitRank Verified(TM)

BIG hat BitRank Verified(TM) als Goldstandard in der Branche für die Bewertung

und Prüfung von Kryptowährungstransaktionen entwickelt. BitRank Verified(TM

)bietet der Finanzwelt eine vereinfachte Front-End-Ergebnisseite, die es

kundenorientierten Kassierern, Börsen, E-Commerce-Standorten und Einzelhändlern

ermöglicht zu ermitteln, ob eine geplante Transaktion sicher akzeptiert werden

kann, fragwürdig ist oder abgelehnt werden sollte. BitRank Verified(TM) und

seine API sind maßgeschneidert, um dem RegTech-Sektor ein zuverlässiges Tool zur

Verfügung zu stellen, mit dem er seine regulatorischen Anforderungen erfüllen

und gleichzeitig das Risiko von Geldwäsche oder anderen kriminellen Aktivitäten

minimieren kann.

Über QLUE(TM)

QLUE(TM) (Qualitative Law Enforcement Unified Edge) ermöglicht es

Strafverfolgungs- und RegTech-Ermittlern, dem "virtuellen Geld" buchstäblich zu

folgen. QLUE(TM) enthält moderne Techniken und einzigartige Suchalgorithmen, um

verdächtige Aktivitäten bei Bitcoin- und Kryptowährungstransaktionen

aufzuspüren. Es ermöglicht Ermittlern, bei ihrem Kampf gegen

Terrorismusfinanzierung, Menschen-, Drogen- und Waffenhandel sowie gegen

Kinderpornografie, Korruption, Bestechung, Geldwäsche und sonstige

Internetkriminalität Transaktionen schnell und visuell zu erkennen, zu verfolgen

und zu überwachen.

Investor Relations - USA

KCSA Strategic Communications

Valter Pinto, Managing Director

Scott Eckstein, VP of Market Intelligence

E-Mail: BlockChainGroup@KCSA.com

Tel.: +1-212-896-1254

Investor Relations - Kanada

Skanderbeg Capital Advisors

Adam Ross

E-Mail: adam@skanderbegcapital.com

Tel.: +1-604-687-7130

BIG Investor Relations

Anthony Zelen

Tel.: +1-778-819-8705

E-Mail: anthony@blockchaingroup.io

Für weitere Informationen und um sich für die Mailingliste von BIG zu

registrieren, besuchen Sie unsere Website unter https://www.blockchaingroup.io/.

Folgen Sie uns unter @blocksearch auf Twitter. Oder besuchen Sie SEDAR unter

www.sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, zu

denen auch die Fertigstellung der Suchtechnologie-Software und andere

Angelegenheiten zählen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine

historischen Fakten darstellen, und umfassen Aussagen zu Ansichten, Plänen,

Erwartungen oder Absichten, die die Zukunft betreffen. Solche Informationen sind

generell anhand der Verwendung von zukunftsweisenden Wörtern wie "können",

"erwarten", "schätzen", "vorhersehen", "beabsichtigen", "glauben" und

"fortfahren" oder deren Verneinungen oder ähnlichen Bezeichnungen zu erkennen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf

zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann,

dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch

realisiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise

zahlreichen Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten,

sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen könnten, dass

die Vorhersagen, Schätzungen, Prognosen, Vorausplanungen und sonstigen

zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten werden. Zu diesen Annahmen, Risiken

und Unwägbarkeiten zählen unter anderem die Wirtschaftslage im Allgemeinen und

die Situation der Kapitalmärkte im Besonderen, sowie weitere Faktoren, von denen

viele nicht im Einflussbereich von BIG liegen. Die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen

Warnhinweis eingeschränkt. Man darf sich nicht über Gebühr auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da BIG nicht garantieren kann, dass sich

diese als richtig erweisen werden. Zu den wesentlichen Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von BIG

abweichen, zählen unter anderem die Stimmung der Verbraucher gegenüber den

Produkten von BIG und der Blockchain-Technologie im Allgemeinen, technische

Mängel, der Wettbewerb und die Nichterfüllung von vertraglichen Pflichten durch

die Vertragspartner.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich

ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat BIG weder die Absicht noch die

Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Darüber hinaus ist BIG nicht verpflichtet, Stellung zu den Erwartungen oder

Aussagen von Dritten im Hinblick auf die oben beschriebenen Angelegenheiten zu

beziehen.

