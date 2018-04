GNW-News: Basilea ernennt Chief Technology Officer sowie Head of Global Quality Management

Basilea ernennt Chief Technology Officer sowie Head of Global Quality Management

Basilea ernennt Chief Technology Officer sowie Head of Global Quality Management

* Dr. Gerrit Hauck zum Chief Technology Officer ernannt; Nachfolger von

Dr. Günter Ditzinger, der neue Aufgaben bei Basilea übernimmt

* Dr. Anne Stehlin wird nach der Pensionierung von Dr. Josef Künzle dessen

Nachfolge als Head of Global Quality Management antreten

Basel, 27. April 2018 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute die

Ernennung von Dr. Gerrit Hauck zum Chief Technology Officer und Mitglied der

Geschäftsleitung bekannt. Er wird die Position zum 1. Mai 2018 antreten und

dabei Nachfolger von Dr. Günter Ditzinger werden, der neue Aufgaben bei Basilea

übernimmt.

Dr. Hauck kommt von Sanofi zu Basilea. Dort war er Cluster Head Synthetic

Molecules und betreute in dieser Funktion einen Grossteil der technischen

Entwicklungsprogramme des Unternehmens für synthetische Moleküle von der Stufe

der präklinischen Kandidaten bis zur Markteinführung. Zugleich war er Mitglied

von Sanofis Research Stage Gate Committee, das für den Transfer von

Molekülkandidaten aus der Forschung in die Entwicklung verantwortlich ist.

Darüber hinaus bringt er umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung strategischer

Projekte mit Lohnfertigungsunternehmen mit. Dr. Hauck studierte Pharmazie an der

Universität Heidelberg und hält einen Doktortitel der Universität des

Saarlandes, beides Deutschland.

Ausserdem gab Basilea bekannt, dass Dr. Josef Künzle, Head of Global Quality

Management und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, zum 31. Oktober 2018

in den Ruhestand treten wird. Seine Nachfolgerin wird Dr. Anne Stehlin, die von

Novartis Pharma AG zu Basilea kommt. Dort war sie Global Head of Product Quality

Lifecycle Management und in dieser Funktion für das Management der

Qualitätssicherung für den gesamten Lebenszyklus aller biologischen Produkte und

Biosimilars von Novartis verantwortlich. Davor hatte sie bei Novartis eine Reihe

von Positionen mit steigender Verantwortung innerhalb des Bereichs Technical

Operations inne. Dr. Stehlin verfügt über einen Doktortitel (PharmD) in

Pharmazie der Universität Strassburg, Frankreich. Bis zum 31. Oktober 2018 ist

sie zunächst stellvertretende Leiterin des Global Quality Managements.

Chief Executive Officer David Veitch sagte: "Wir freuen uns, dass Dr. Hauck die

Position des Chief Technology Officers bei Basilea übernimmt. Er verfügt über

mehr als 24 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen in den Bereichen

Technical Operations und Management bei Sanofi sowie deren

Vorgängergesellschaften. Dazu gehörten Formulierungs-Entwicklung, Werksleitung

und globale CMC-Leitung. Er hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt,

Lohnfertigungsunternehmen zu managen und erfolgreich Allianzen und Kooperationen

mit externen Partnern aufzubauen."

David Veitch ergänzte: "Dr. Ditzinger kam 2002 als CMC Project Leader und

Pharmaceutical Development Manager zu Basilea und hat seitdem erfolgreich seinen

Verantwortungsbereich erweitert. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und uns

bei Günter für seinen Einsatz und seine wertvollen Beiträge zum Fortschritt der

Basilea in den vergangen Jahren bedanken. Wir freuen uns darauf, dass er in

seiner neuen Position weiterhin zum Unternehmenserfolg beitragen wird."

Ausserdem erklärte David Veitch: "Dr. Künzle kam 2007 zu Basilea. Er war auf

Positionen mit steigender Verantwortung tätig und wurde 2013 Head of Global

Quality Management. Er hat unsere Quality Unit erfolgreich aufgebaut und

geleitet. Wir danken Josef für sein Engagement und seine wertvollen Beiträge zum

Fortschritt der Basilea in den vergangenen Jahren. Wir freuen uns, dass Dr. Anne

Stehlin mit ihrer umfangreichen operativen Führungserfahrung nach der

Pensionierung von Dr. Josef Künzle dessen Position des Head of Global Quality

Management übernehmen wird. Wir begrüssen Gerrit und Anne bei Basilea und

wünschen ihnen auf ihren neuen Positionen viel Erfolg."

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit

vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten

spezialisiert hat, die auf die medizinische Herausforderung der zunehmenden

Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige

Behandlungsmöglichkeiten bei Infektionen durch Bakterien und Pilze sowie in der

Krebstherapie abzielen. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und

erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die

an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG

hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die

Unternehmens-Website www.basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten.

Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und

Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der

Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die

aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem

heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen,

zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

+-------------------------------------------------------+

| Peer Nils Schröder, PhD |

| Head of Corporate Communications & Investor Relations |

| +41 61 606 1102 |

| media_relations@basilea.com |

| investor_relations@basilea.com |

+-------------------------------------------------------+

Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar

Pressemitteilung (PDF):

http://hugin.info/134390/R/2188168/846405.pdf

http://www.basilea.com