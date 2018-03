GNW-News: Bombardier liefert fünf weitere AVENTRA-Züge für die Elizabeth Line

Bombardier liefert fünf weitere AVENTRA-Züge für die Elizabeth Line

Bombardier liefert fünf weitere AVENTRA-Züge für die Elizabeth Line

* Transport for London übt eine Option für 5 zusätzliche Züge aus

* Der neue Auftrag ermöglicht eine Kapazitätssteigerung auf dem zentralen

Streckenabschnitt sowie den Bahnbetrieb nach Reading und die Verlängerung

des Servicevertrages

Berlin, 27. März 2018 -

Der führende Bahntechnikanbieter Bombardier Transportation hat von Transport for

London (TfL) einen Auftrag zur Lieferung von fünf weiteren BOMBARDIER AVENTRA-

Zügen für den Einsatz auf der Elizabeth Line in London erhalten, womit sich die

Anzahl der bestellten Züge auf insgesamt 70 erhöht. Der Vertrag umfasst auch

eine Verlängerung des bestehenden Servicevertrages, der auch die neuen Züge

abdecken soll. Der Auftrag hat einen Gesamtwert von 73 Millionen britischen

Pfund (104 Millionen US-Dollar, 84 Millionen Euro).

Mark Wild, Managing Director TfL für die Londoner U-Bahn und die Elizabeth-

Linie, sagte: "Die Eröffnung der Elizabeth-Linie im Dezember wird den Verkehr in

London mit verbesserten Zugverbindungen und Zügen, die durch brandneue Tunnel

unter der Londoner Innenstadt zu neuen, barrierefreien Bahnhöfen neu definieren.

Die zusätzlichen Züge werden uns ermöglichen, alle Terminals in Heathrow

anzufahren und den Takt zu erhöhen, wenn die Linie im Dezember 2019 vollständig

eröffnet ist."

Richard Hunter, Managing Director, Bombardier Transportation UK, betonte: "Die

Elizabeth Linie wird den Schienenverkehr in London durch kürzere und einfachere

Fahrten sowie bessere Zugangsmöglichkeiten grundlegend verändern und wir sind

stolz darauf, daran mitwirken zu dürfen. Dieser wichtige zusätzliche Auftrag ist

eine Bestätigung für unsere Mitarbeiter und die Qualität der Produkte, die wir

in Großbritannien entwerfen, entwickeln, fertigen und warten."

Die zusätzlichen Wagen werden zu fünf neunteiligen Einheiten zusammengestellt

und sorgen für eine Kapazitätssteigerung auf dem zentralen Streckenabschnitt der

neuen Elizabeth Line und eine Erweiterung des Bahnbetriebs nach Reading und dem

Heathrow Terminal 5. Jeder Zug kann bis zu 1.500 Fahrgäste befördern und verfügt

über eine Klimaanlage sowie miteinander verbundene, durchgehende Wagen. Bei der

Konstruktion wurde ein besonderer Schwerpunkt auf Energieeffizienz und

intelligente bordseitige Energiemanagementsysteme gelegt. Die Züge sind zudem

mit technisch fortschrittlichen Systemen für die zustandsabhängige Wartung

ausgestattet, darunter die BOMBARDIER ORBITA-Technologie für vorbeugende Wartung

sowie das Automated Vehicle Inspection System. Diese zusätzlichen Wagen werden

zu den 585 Wagen hinzugefügt, die bereits in Derby für die Elizabeth Line

gefertigt werden und deren Inbetriebnahme für Ende 2019 geplant ist.

Die Elizabeth Line, die gemeinsam vom Department for Transport (DfT) und von TfL

finanziert wird, ist das größte Infrastrukturprojekt seiner Art in Europa, das

sich nun in der Schlussphase befindet. Bei Fertigstellung werden auf der neuen

Bahnstrecke in London mehr als 200 Millionen Fahrgäste pro Jahr befördert,

wodurch die Streckenkapazität im Zentrum von London um 10 Prozent steigen wird.

Die Züge der Baureihe 345 für die Elizabeth Line sind bereits im regulären

Fahrgastbetrieb für TfL Rail zwischen Liverpool Street und Shenfield im Einsatz

und werden für Fahrerschulungen auf den Great Western Lines vom neuen Depot in

Old Oak Common sowie für Tests im zentralen Tunnel und auf der Heathrow-

Nebenstrecke genutzt.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Bahntechnik

und verfügt über das breiteste Portfolio der Branche. Zur Produktpalette zählen

das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie

Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette

Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen Bahndienstleistungen und

Elektromobilität aktiv. Als innovativer Vorreiter setzt Bombardier

Transportation kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und

schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für

Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und

Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier

Transportation hat rund 39 850 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich

in Berlin.

Über Bombardier

Mit mehr als 69.500 Mitarbeitern in vier Geschäftsbereichen ist Bombardier ein

weltweit führendes Unternehmen in der Transportbranche, das innovative und

wegweisende Flugzeuge und Züge entwickelt. Unsere Produkte und Dienstleistungen

bieten ein erstklassiges Transporterlebnis und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf

Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Mit Hauptsitz in Montréal, Kanada, verfügt Bombardier über Produktions- und

Entwicklungsstandorte in 28 Ländern in den Geschäftsbereichen Transportation,

Business Aircraft, Commercial Aircraft sowie Aerostructures und Engineering

Services. Die Aktien von Bombardier werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von

Toronto gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 erzielte Bombardier

einen Umsatz in Höhe von $16,2 Milliarden US. Neuigkeiten und Informationen sind

unter bombardier.com abrufbar oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

