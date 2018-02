GNW-News: Chimata Gold Corp unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung mit der Zimbabwe Lithium Company Limited, deren 100%iger Tochtergesellschaft kürzlic...

Chimata Gold Corp unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung mit der Zimbabwe Lithium Company Limited, deren 100%iger Tochtergesellschaft kürzlich exklusive Entwicklungsrechte für die Kamativi-Li...

VANCOUVER, British Columbia, Kanada, 14. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die

Chimata Gold Corp. (TSX.V:CAT) ("Chimata" oder das "Unternehmen") freut sich

bekanntzugeben, dass es eine verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent,

"LOI") mit der Zimbabwe Lithium Company (Mauritius) Limited ("Zimbabwe Lithium"

oder "ZIM") unterzeichnet hat, einem privat geführten Unternehmen, das nach dem

Recht des Staates Mauritius gegründet wurde. Gemäß den Bedingungen der

Absichtserklärung zeichnet Chimata das Anteilskapital von ZIM für eine

Erstzeichnung von 19 % des Anteilskapitals von ZIM im Tausch gegen die

Allokation einer Anteilsmenge durch Chimata, die 19 % ihres dann ausgegebenen

und im Umlauf befindlichen Anteilskapitals von ZIM repräsentiert. Diese Anzahl

wird nach Abschluss der parallelen Finanzierung wie nachfolgend definiert

berechnet, mit dem Recht, bei Erfüllung bestimmter in der Absichtserklärung

festgelegter Bedingungen das verbleibende ausgegebene und im Umlauf befindliche

Anteilskapital von ZIM zu erwerben, wodurch ZIM eine Tochtergesellschaft von

Chimata wird (die "Transaktion"). ZIM wird sich auf die Entwicklung von Lithium-

Minengrundstücken und -Assets in Simbabwe konzentrieren (die "Assets"), die von

ZIM und verwandten Unternehmen, die hundertprozentige Tochtergesellschaften der

Inhaber von ZIM sind, gehalten werden. Eine dieser Tochtergesellschaften hat

kürzlich eine Joint-Venture-Vereinbarung mit der Zimbabwe Mining Development

Corporation ("ZDMC") in Bezug auf die Gewährung exklusiver Entwicklungsrechte

für die Kamativi-Lithium-Abraumlagerstätte an der Zinnmine in Kamativi in der

Provinz Matabeleland North in Simbabwe abgeschlossen. Diese Abraumlagerstätte

wurde erkundet und umfasst ca. 23.168.000 Tonnen historisches Abraummaterial an

der Oberfläche.

Über die Transaktion

Der Abschluss und die endgültige Annahme der beabsichtigten Transaktion

unterliegen verschiedenen Bedingungen, die sich unter anderem aus dem Abschluss

einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung der Assets durch Chimata und dem

Abschluss einer endgültigen Vereinbarung (die "endgültige Vereinbarung")

zwischen Chimata und ZIM ergeben.

Zur Finanzierung der beabsichtigten Transaktion schließt Chimata eine nicht

vermittelte Privatplatzierung von bis zu zwei Millionen Kanadischen Dollar

(2.000.000 CAD$) (die "parallele Finanzierung") in Form der Ausgabe von Anteilen

von Chimata (jeder ein "Anteil") zu einem Preis von 0,15 $ pro Anteil ab. Dabei

besteht jeder Anteil aus einer Stammaktie aus dem Anteilskapital von Chimata und

einem halben Stammaktien-Bezugsschein (jeder ein "Optionsschein"), wobei jeder

volle Optionsschein seinen Inhaber dazu berechtigt, in einem Zeitraum von zwölf

Monaten eine Stammaktie aus dem Anteilskapital von Chimata zu einem Preis von

0,25 $ pro Stammaktie zu erwerben. Eine Vermittlungsprovision von sechs Prozent

(6 %) ist möglicherweise im Zuge der parallelen Finanzierung in bar an

registrierte Markthändler zahlbar.

Der Abschluss des endgültigen Abkommens ist auch davon abhängig, dass ZIM einen

technischen Bericht erstellt, der gemäß den Bestimmungen der Verordnung NI

43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (der "technische Bericht")

für das unten definierte Projekt zusammengestellt wird, vorausgesetzt, dass

dieser technische Bericht Chimata zufriedenstellt.

Ab diesem Zeitpunkt hat Chimata das ausschließliche Recht, die Transaktion mit

ZIM abzuschließen. Das Unternehmen wird innerhalb von 30 Tagen nach der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung weitere Informationen über die geplante

Transaktion veröffentlichen.

Richard Groome, Vorsitzender von Chimata, kommentierte die Transaktion wie

folgt: "Wir sind bezüglich der jüngsten Veränderungen in Simbabwe ermutigt und

begeistert. Wir sind der Meinung, dass uns diese Veränderungen eine wichtige

Investitionsmöglichkeit bieten. Simbabwe ist sehr reich an Bodenschätzen und

bleibt meiner Meinung nach eines der attraktivsten Ziele in Afrika. Wir freuen

uns auf die Zusammenarbeit mit der Regierung von Simbabwe, ZMDC und unseren

operativen Partnern bei ZIM beim Aufbau eines schnell wachsenden,

kapitaleffizienten Lithiumlieferanten für die Welt."

John McTaggart, Managing Director von Zimbabwe Lithium, sagte: "Wir freuen uns

sehr, dass wir mit Chimata einen Partner an Bord haben. Insbesondere möchten wir

während dieser sehr wichtigen und dynamischen Übergangsphase in Simbabwe der

Regierung von Simbabwe, dem Minister für Bergbau und Bergbauentwicklung, unseren

Partnern bei ZMDC und allen Beteiligten danken, die mit uns zusammengearbeitet

haben, um dieses Projekt dahin zu bringen, wo es heute ist."

Über die Bergbauanlagen von Kamativi

Das Kamativi Tailings Lithium Project (das "Projekt") befindet sich außerhalb

des Dorfes Kamativi in der Provinz Matabeleland North in Simbabwe. Das Projekt,

bei dem es sich um eine Abraumhalde der stillgelegten Kamativi-Zinnmine handelt,

befindet sich ca. 185 km ostsüdöstlich der Victoria-Fälle, ca. 84 km auf der

Teerstraße östlich von Hwange und ca. 310 km nordwestlich von Bulawayo.

Alain Moreau, eine "qualifizierte Person", wie in der Verordnung NI 43-101 -

Standards of Disclosure for Mineral Projects definiert, hat die

wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung genehmigt.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

Richard Groome

Vorsitzender, Interims-Präsident und CEO

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie bei SEDAR unter www.SEDAR.com

oder indem Sie das Unternehmen unter +1 (604) 674-3145 direkt kontaktieren.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

Wir nehmen für uns die "Safe Harbor"-Erklärung in Anspruch.

Kontakt:

Steve Cozine

866-924-6484

scozine@rocketmail.com

