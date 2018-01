GNW-News: Führende medizinische Organisationen aktualisieren Richtlinie für molekulare Tests und zielgerichtete Therapien bei Lungenkrebs

Führende medizinische Organisationen aktualisieren Richtlinie für molekulare Tests und zielgerichtete Therapien bei Lungenkrebs

DENVER (USA), 25. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rasche Fortschritte in Bezug

auf molekulare Tests zur Diagnose von Lungenkrebs haben zu neuen Behandlungen

und größere Hoffnungen für Patienten geführt, die an Lungenkrebs leiden. Der

Lungenkrebs ist weltweit die häufigste zum Tode führende Krebsart.

Um sicherzustellen, dass Ärzte auf dem Laufenden sind und die bestmögliche

Behandlung bieten, haben drei führende medizinische Gesellschaften - das College

of American Pathologists (CAP), die International Association for the Study of

Lung Cancer (IASLC) und die Association for Molecular Pathology (AMP) - ihre aus

dem Jahr 2013 stammende evidenzbasierte Richtlinie aktualisiert.

In einer frühen Online-Veröffentlichung erschien heute die Richtlinie "Updated

Molecular Testing Guideline for the Selection of Lung Cancer Patients for

Treatment with Targeted Tyrosine Kinase Inhibitors" (Aktualisierte Richtlinie

für molekulare Tests zur Auswahl von Lungenkrebspatienten zwecks Behandlung mit

zielgerichteten Tyrosinkinaseinhibitoren). Diese Richtlinie setzt weiterhin

Normen für die molekulare Analyse von Lungenkrebs fest, um Testergebnisse zu

erzielen, die zur effektiven Durchführung einer zielgerichteten Therapie und

Behandlung führen.

Zielgerichtete Krebstherapien sind Medikamente oder andere Behandlungsformen,

die die Ausbreitung des Krebses blockieren, indem sie spezifische Moleküle

beeinträchtigen, die das Wachstum und das Fortschreiten des jeweiligen Krebses

anregen. Patienten, deren Tumore gewisse spezifische molekulare Veränderungen

aufweisen, können für eine zielgerichtete Therapie mit Tyrosinkinaseinhibitoren

(TKI) in Frage kommen. Eine solche Therapie könnte die Überlebensziffern und die

Lebensqualität verbessern.

"Mehrere Faktoren haben diese Aktualisierung beeinflusst, die auf unserer

Richtlinie von 2013 aufbaut", sagte Dr. Neal Lindeman, Leiter der Abteilung

Molecular Diagnostics am Brigham and Women's Hospital, Associate Professor of

Pathology an der Harvard Medical School in Boston, der auch ein Mitglied der AMP

ist. "Richtlinien für die klinische Praxis müssen stets neu vorgelegte

Erkenntnisse prüfen und fortlaufend neue Testtechnologien in Betracht ziehen."

Dr. Lindeman hat das internationale und multidisziplinäre Expertengremium

geleitet, dessen Teilnehmer von den drei Organisationen gemeinsam ernannt

wurden. Dem Gremium gehörten Pathologen, Onkologen, Pneumologen,

Laborwissenschaftler, ein Methodologe sowie Patientenvertreter an. Die

Teilnehmer haben die Richtlinie unter Einhaltung des evidenzbasierten Verfahrens

des Institute of Medicine gemeinsam erstellt.

Die aktualisierte Richtlinie verstärkt bzw. bestätigt erneut die Mehrzahl der

Empfehlungen für Patienten mit Lungenadenokarzinom von 2013. Sie empfiehlt

außerdem Tests für einige neue Gene, insbesondere:

* Tests auf ROS1-Mutationen sind neu und ausdrücklich empfohlen für sämtliche

Lungenkrebspatienten, unabhängig von klinischen Merkmalen.

* Zur Identifizierung anderer Behandlungsoptionen jenseits von EGFR, ALK und

ROS1 sind multiplexe genetische Panel-Sequenzierungen (beispielsweise NGS-

Tests) den Einzel-Gen-Tests vorzuziehen, aber Einzel-Gen-Proben sind immer

noch zulässig.

* Bei NGS wird empfohlen, auch auf eine Reihe anderer Gene zu prüfen -

BRAF, ERBB2, MET, RET und KRAS. Diese Gene sind jedoch nicht notwendig, wenn

nur Einzel-Gen-Tests durchgeführt werden. Anm.: Für BRAF gibt es seit

neuestem einen frühen Beleg und wir erwarten, dass es demnächst eine

stärkere Empfehlung zur Aufnahme auch als Einzel-Gen-Probe erhalten wird.

* Bei Rezidiv sind Tests auf EGFR (T790M), aber nicht auf ALK erforderlich, da

die unterschiedlichen Empfindlichkeiten von Zweitlinien-ALK-Inhibitoren bei

spezifischen erworbenen ALK-Mutationen noch nicht hinreichend erforscht sind

und weiterer Untersuchungen bedürfen.

* Tests auf EGFR (T790M) bei Rezidiv können mittels Biopsie oder zellfreier

zirkulierender DNA erfolgen. Zellfreie DNA ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt

nicht für die Initialdiagnose geeignet, außer wenn keine Gewebe- oder

Zellprobe entnommen werden kann.

* Im Übrigen wurden frühere Empfehlungen größtenteils bestätigt, wobei in

einigen Fällen die Vertiefung der Erkenntnisse zu einer Verstärkung der

ursprünglichen Empfehlungen geführt hat. Die wichtigsten Änderungen sind:

* Aufnahme von IHC für ALK als Alternative zu FISH

* Aufnahme von beliebigen Zellproben, solange sie adäquates Krebsmaterial

aufweisen, im Gegensatz zur Zellblock-Empfehlung

* Es wird die Meinung vertreten, dass Proben auch zwecks Prüfung

zurückgestellt werden sollten, um die Reaktion auf eine Immuntherapie (z. B.

PD-L1 IHC) vorhersagen zu können, aber es werden keine spezifischen

Empfehlungen darüber abgegeben, wie die Reaktion auf eine Therapie

vorhergesagt werden kann. Dies wird in einer künftigen Richtlinie erfolgen.

Die vollständige Richtlinie ist bei den Archives of Pathology & Laboratory

Medicine, dem Journal of Thoracic Oncology, und dem Journal of Molecular

Diagnostics online erhältlich. Zusätzlich stellen das CAP, die IASLC und die AMP

Ressourcen zur Verfügung, um Pathologen und Onkologen bei der Prüfung und

Umsetzung der Richtlinie zu unterstützen. Hierzu gehören eine Zusammenfassung

der Empfehlungen, eine Unterrichtspräsentation sowie häufig gestellte Fragen.

Über das College of American Pathologists

Das College of American Pathologists (CAP), die weltweit größte Organisation

zertifizierter Pathologen und ein führender Anbieter von Laborakkreditierung und

Eignungsprüfungsprogrammen, unterstützt Patienten, Pathologen und die

Öffentlichkeit durch Förderung und Befürwortung hoher Qualitätsstandards in den

Bereichen Pathologie und Labormedizin auf der ganzen Welt. Weitere Informationen

finden Sie unter READ THE CAP ANNUAL REPORT bei CAP.ORG.

Über die International Association for the Study of Lung Cancer

Die 1974 gegründete International Association for the Study of Lung Cancer

(IASLC) ist die einzige globale Organisation, die sich dem Studium des

Lungenkrebses und anderer Erkrankungen des Thoraxraumes widmet. Ihr gehören mehr

als 6.500 Lungenkrebsspezialisten aller Disziplinen in über 100 Ländern an.

Dieses globale Netzwerk sorgt für Zusammenarbeit mit dem Ziel, Krebserkrankungen

der Lunge und des Thoraxraumes weltweit zu bekämpfen. Die IASLC gibt den Journal

of Thoracic Oncology heraus, eine erstklassige wissenschaftliche und informative

Veröffentlichung zu relevanten Themen der Vorbeugung, Entdeckung, Diagnose und

Behandlung sämtlicher maligner Erkrankungen des Thoraxraumes. Weitere

Informationen finden sich unter www.iaslc.org.

Über die Association for Molecular Pathology

Die Association for Molecular Pathology (AMP) wurde 1995 gegründet, um im

wachsenden Bereich der molekularen Diagnostik zu Struktur und Führung

beizutragen. Die über 2.300 Mitglieder der AMP sind auf verschiedenen Gebieten

der molekularen Diagnostik tätig, einschließlich Bioinformatik,

Infektionskrankheiten, Erbkrankheiten und Onkologie. Die Mitglieder sind an

Lehr- oder allgemeinen Krankenhäusern, in Regierungsbehörden und in der

Gesundheitsbranche tätig. Unter ihnen finden sich Pathologen, medizinische

Wissenschaftler, Laborleiter, Grundlagen- und translationale Forscher,

Technologen und Praktikanten. Mit Hilfe von Vorstand, Komitees, Arbeitsgruppen

und Mitgliedern der AMP ist die Organisation zu einer führenden Ressource in

Bezug auf Fachwissen, Weiterbildung und Zusammenarbeit in einem der am

schnellsten wachsenden Bereiche des Gesundheitswesens geworden. AMP-Mitglieder

beeinflussen Strategie und Gesetzgebung auf sowohl nationaler als auch

internationaler Ebene und tragen somit zur weiteren Innovation auf diesem

Fachgebiet bei und setzen sich gleichzeitig dafür ein, den Zugang von Patienten

zu hochqualitativen und geeigneten Tests zu schützen. Weitere Informationen

finden sich unter www.amp.org.

Medienkontakte:

Kerry Lydon, CAP

887-832-7844

klydon@cap.org

Colleen Miller, IASLC

720-325-2952

Colleen.Miller@iaslc.org

Andrew Noble, AMP

415-722-2129

anoble@amp.org

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: IASLC via GlobeNewswire

https://www.iaslc.org/