GNW-News: Kampf dem Kalenderspam: Kalender- und Zeitplaner-Konsortium CalConnect kooperiert mit M3AAWG, der Arbeitsgruppe zur Missbrauchsbekämpfung in Nachri...

Kampf dem Kalenderspam: Kalender- und Zeitplaner-Konsortium CalConnect kooperiert mit M3AAWG, der Arbeitsgruppe zur Missbrauchsbekämpfung in Nachrichtensystemen

MCKINLEYVILLE und SAN FRANCISCO, 10. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- In

Anbetracht der Zunahme von Kalender-Spam haben sich CalConnect und die weltweite

Vereinigung zur Missbrauchsbekämpfung M(3)AAWG zusammengetan, um neue Methoden

zum Schutz von Endbenutzern vor unaufgeforderten und schädlichen

Terminbenachrichtigungen zu entwickeln. Die neue Verbindung zwischen der

Organisation für Zeitplanerentwicklung und der Arbeitsgruppe für

Nachrichtensysteme, Schadsoftware und Missbrauchsbekämpfung in Mobilnetzen wird

die Bemühungen der Branche antreiben, Techniken zu entwickeln, die Einladungen

zu gefälschten Ereignissen und andere schadhafte Benachrichtigungen auf

beliebten Kalenderplattformen blockieren sollen.

Kalender-Spam ist eine neue Form des Missbrauchs, die die Anwendungsebene über

verschiedene Technologien hinweg nutzt, einschließlich von Planungs-, Kalender-

und Nachrichtensystemen. Zum Beispiel haben Benutzer betrügerische E-Mails

erhalten, die vortäuschen, von bekannten Marken verschickt worden zu sein, und

Kalendereinladungen zu besonderen "Rabatt"-Aktionen enthalten. Genauso wie bei

E-Mail-Spam kann Kalender-Spam zu kriminellen Zwecken wie z. B. Phishing oder

als Vehikel zur Übertragung von Malware verwendet werden.

CalConnect hat darüber hinaus einen neuen Fachausschuss, TC CALSPAM, gegründet,

um Benutzer besser vor dem Missbrauch von Kalendersystemen zu schützen. Der

Fachausschuss zielt darauf ab, die derzeitige und potenzielle Nutzung von

Kalendersystemen als Vektor zur Übermittlung von unerwünschten Informationen zu

verstehen, und wird den CalConnect- und M(3)AAWG-Teilnehmern aktuelle

Informationen und Richtlinien zu diesem Thema zur Verfügung stellen.

"Das Führen eines Kalenders ist ein intimer Teil des Lebens jedes Einzelnen.

Kalender-Spam ist besonders besorgniserregend, da der Missbrauch direkt auf dem

Kalender einer Person erscheint. Es ist ein Eingriff in die Privatsphäre und

daher in besonderer Weise beunruhigend", sagte Thomas Schäfer, Head of Technical

Site Management bei 1&1 und Vorsitzender des TC CALSPAM.

Unterschiede zu anderen Missbrauchsschemen

CalConnect und M(3)AAWG werden die Maßnahmen und Best-Practice-Methoden für

Entwickler und Systembetreiber entwickeln, um eine legitime Verwendung ihrer

Plattformen sicherzustellen. Die Zusammenarbeit ist wichtig, da Kalender-Spam

auf verschiedene Arten und Weisen als Missbrauchsvektor einzigartig ist:

* Kalender-Spam kann, anders als E-Mails, chronologisch an einer beliebigen

Stelle in einem Kalender platziert werden - in der Vergangenheit oder in der

Zukunft, nicht nur in der Gegenwart - was seine Erkennung zum Zeitpunkt der

Übermittlung erschwert.

* Spam-Besprechungseinladungen können automatisch ohne die Zustimmung des

Benutzers zu Kalendern hinzugefügt werden und Benachrichtigungen können an

alle Geräte verschickt werden. Diese Einladungen sind nicht nur schwer zu

finden, sondern in manchen Fällen haben die Benutzer auch keine andere

Möglichkeit, diese Ereignisse zu entfernen, außer den gesamten Kalender zu

löschen.

* Kalenderereignisse und Besprechungseinladungen sind noch nicht mit den

ausführlichen Herkunftsinformationen wie z. B. den detaillierten

Informationen, die in E-Mail-Kopfzeilen enthalten sind, versehen, was es

erschwert sicherzustellen, wo und wann diese Ereignisse erstellt und wohin

sie übermittelt wurden.

* Kalenderereignisse enthalten oft Benachrichtigungen oder Alarme, die über

die vielen Desktop- und mobilen Kalenderanwendungen eines Benutzers

verbreitet werden, was das Problem noch verschlimmert.

Jerry Upton, Executive Director der M(3)AAWG, sagte: "Kalender-Spam hat sich als

neuer, aber sich schnell entwickelnder Vektor für Spammer gezeigt. Wie wir bei

der Beschäftigung mit anderen Missbrauchsproblemen bei der M(3)AAWG gesehen

haben, müssen bei bereichsübergreifenden Problemen wie diesem Experten aus

verschiedenen Fachbereichen einbezogen werden. Die Zusammenarbeit mit CalConnect

und ihrem Themengebiet ist der direkteste Weg, um diese aufkommende Bedrohung zu

bekämpfen."

Aufruf zur Beteiligung der Branche

Die wechselseitige Mitgliedschaftsvereinbarung zwischen den beiden

Organisationen ist im Februar in Kraft getreten und ermöglicht es Kalender- und

Zeitplanungsanwendungsentwicklern, Anbietern und Dienstleistern, die Mitglieder

von CalConnect sind, und den Experten für Nachrichtensystem- und E-Mail-

Authentifizierung, die Mitglieder der M(3)AAWG sind, Informationen und

Arbeitsergebnisse auszutauschen. Mitglieder von CalConnect haben an der 42.

Hauptversammlung der M(3)AAWG teilgenommen, die im Februar in San Francisco

stattgefunden hat, und in diesem Rahmen die Zusammenarbeit an der Entwicklung

anwendbarer Missbrauchsbekämpfungsmethodiken aufgenommen. Die 43.

Hauptversammlung der M(3)AAWG findet vom 4.-7. Juni in München statt.

Rutger Geelen, President von CalConnect, sagte: "Wir haben erkannt, dass

Kalender-Spam eine echte Bedrohung und ein wachsendes Problem ist. In erster

Linie streben wir danach, Benutzer gegen einen solchen Missbrauch zu schützen.

Da Einladungen zu Ereignissen und Besprechungen oft per E-Mail versendet werden,

macht es Sinn mit den Experten für die Herkunft von Nachrichten und deren

Authentifizierung bei der M(3)AAWG bei unseren Bemühungen zusammenzuarbeiten,

den Endbenutzern selbst die vollständige Kontrolle über Zusammenarbeit und

Kommunikation zurückzugeben."

Unternehmen und Organisationen, die daran interessiert sind, dem Fachausschuss

für Kalender-Spam beizutreten, sollten Dave Thewlis, Executive Director von

CalConnect, unter dave.thewlis@calconnect.org oder Ronald Tse, Director of

External Relations bei CalConnect unter ronald.tse@calconnect.org kontaktieren.

Über das Calendaring and Scheduling Consortium (CalConnect)

CalConnect, das Konsortium für Kalender- und Zeitplanung, ist eine gemeinnützige

Organisation, die die Entwicklung von vollständig kompatiblen Kalendersystemen,

Zeitplanungssystemen und digitalen Kontakten vorantreibt. Die Organisation wurde

im Jahr 2004 als Partnerschaft zwischen Anbietern und Anwendern von Kalender-

und Zeitplanungs-Tools und -Technologien gegründet. Zu ihren Mitgliedern gehören

einige der weltgrößten Softwareunternehmen sowie kleine Start-ups. Fast jede

Norm mit Bezug auf Kalendersysteme seit 2004 wurde von Mitgliedern eines

Fachausschusses von CalConnect erstellt, bearbeitet bzw. mitbearbeitet.

http://www.calconnect.org.

Über die Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M(3)AAWG)

Die Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M(3)AAWG) bringt

Branchenvertreter zusammen, die sich für die Bekämpfung von Bots, Malware, Spam,

Viren, Denial-of-Service-Angriffen und anderen Online-Gefahren einsetzen.

M(3)AAWG-Mitglieder (www.m3aawg.org) vertreten mehr als eine Milliarde Mailboxen

von einigen der weltweit größten Netzbetreiber. Die Arbeitsgruppe nutzt die

Fachkompetenz und Erfahrung ihrer weltweiten Mitglieder, um den Missbrauch

bestehender Netze und neu aufkommender Dienste durch Technologie, Zusammenarbeit

und Öffentlichkeitsarbeit zu bekämpfen. Sie arbeitet auch daran, politische

Entscheidungsträger weltweit über die im Zusammenhang mit Online-Missbrauch und

Nachrichtensytemen stehenden technischen und operativen Aspekte aufzuklären.

Medienkontakte:

Ronald Tse, Director, External Relations, ronald.tse@calconnect.org

CalConnect (The Calendaring and Scheduling Consortium),

https://www.calconnect.org

Linda Marcus, APR, Astra Communications, +1-714-974-6356 (US-Pazifikküste),

LMarcus@Astra.cc

M(3)AAWG (Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group),

https://www.m3aawg.org

