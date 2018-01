GNW-News: Kanadisches Verteidigungsministerium stattet seine gepanzerten Fahrzeuge mit VITEC MGW Diamond TOUGH-Encodern aus

Kanadisches Verteidigungsministerium stattet seine gepanzerten Fahrzeuge mit VITEC MGW Diamond TOUGH-Encodern aus

PARIS, 16. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC, ein weltweit führendes

Unternehmen auf dem Gebiet moderner Video-Kodierungs- und -Streaming-Lösungen,

gab heute bekannt, dass es vom kanadischen Verteidigungsministerium den Zuschlag

für die Beschaffung von mehr als 1.000 MGW Diamond TOUGH-Encodern erhalten hat.

Die Encoder werden vom kanadischen Verteidigungsministerium für das Projekt

"Light Armored Vehicle (LAV)" verwendet. Die MGW Diamond TOUGH Appliances, die

auf jedem LAV installiert werden, kodieren Videos für die Lageerkennung,

Aufklärungsinformationen und Einsätze zum Gewinnen von nachrichtendienstlichen

Informationen.

VITECs MGW Diamond TOUGH ist ein militärtauglicher HEVC- und H.264-Vierkanal-

Video-Encoder in einem robusten Gehäuse, das speziell für den Einsatz in

Bodenfahrzeugen, bemannten und unbemannten Flugkörpern entwickelt wurde, die

unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Das kanadische

Verteidigungsministerium entschied sich für VITECs Mehrkanal-Encoding-Lösung mit

geringem Stromverbrauch für den Einsatz in seinen hochmodernen LAVs, die für den

Transport kanadischer Infanteriesoldaten in Kriegsgebieten eingesetzt werden und

gleichzeitig Verteidigungsschutz und Feuerkraft bereitstellen.

Mit seinem kompakten Gehäuse und seiner hervorragenden Videoleistung eignet sich

MGW Diamond TOUGH ideal für die IP-Videoübertragung aus mehreren analogen und

digitalen Quellen innerhalb des Fahrzeugs oder extern über Funk- oder

Satellitenverbindungen zur Unterstützung von Aufklärungs-, Überwachungs- und

Erkundungsaufgaben von Bodenfahrzeugen, Flugzeugen oder Schiffen aus. Der

Encoder verfügt über vier 3G/HD/SD-SDI- bzw. Composite-Eingänge für Video-

Capture und Live-Streaming. Neben der H.264-Videokomprimierung unterstützt der

MGW Diamond TOUGH auch die neueste HEVC/H.265-Komprimierung für das Streaming

von HD/SD-Video (bis zu 4x1080p60) mit der halben Bitrate von vergleichbaren

H.264-Streams.

"Die Erteilung des Zuschlags durch das kanadische Verteidigungsministerium

unterstreicht die VITECs Position als führenden Anbieter von IP-Video-Streaming-

Technologien und seine erfolgreiche Strategie bei der Entwicklung und Lieferung

von hochwertigen taktischen Videolösungen mit geringer Bandbreite, die die

strengen Anforderungen der Überwachungs- und Militärmärkte erfüllen", sagte

Richard Bernard, Produktmanager, VITEC. "Mit seinen Anforderungen an einen

robusten, zuverlässigen und vielseitigen Encoder stellt das LAV-Projekt die

ideale Ergänzung zu unserem MGW Diamond TOUGH Encoder dar, da es alle

Möglichkeiten für die Verarbeitung und Verteilung von ISR- oder Lageerkennungs-

Videos bietet, die von Militärfahrzeugen generiert werden."

Weitere Informationen über die gesamte Produktlinie von VITEC finden Sie unter

www.vitec.com.

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Videostreaming-Lösungen

für Rundfunk, Militär und staatliche Stellen, Unternehmen, Sport- und

Unterhaltungseinrichtungen sowie Gotteshäuser. © 2018 VITEC

