GNW-News: Lucky Minerals schafft strategisches Standbein im Herzen von Ecuadors ergiebigem Mineralabbaugebiet

Lucky Minerals schafft strategisches Standbein im Herzen von Ecuadors ergiebigem Mineralabbaugebiet

VANCOUVER, British Columbia (Kanada), 21. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lucky

Minerals Inc. (TSX-V:LJ) (OTCQB:LKMNF) (FRA:8LM) ("Lucky" oder das

"Unternehmen") freut sich mitzuteilen, dass es eine verbindliche

Absichtserklärung mit Monterra Resources S.A. ("Monterra"), einem nach dem Recht

von Panama gegründeten Privatunternehmen, unterzeichnet hat, um durch einen

Aktientausch zwischen Lucky und Monterra (die "Transaktion") 100 % von

Goldmindex S.A. ("Goldmindex"), einem in Ecuador ansässigen Privatunternehmen,

zu übernehmen. Robert Rosner, CEO von Lucky Minerals, kommentierte dies wie

folgt: "Die Geschäftsführung und der Verwaltungsrat freuen sich außerordentlich

darauf, diese Transaktion abzuschließen. Sie baut auf der soliden Basis von

Lucky im Herzen des mineralisierten und stark veränderten Emigrant Mining-

Distrikts in Montana auf und fügt ein potenzielles Landpaket im Herzen eines

ergiebigen Mineralgürtels in Ecuador hinzu." Für Monterra kommentierte der

Leiter der Abteilung für Unternehmensangelegenheiten und internationale

Anlegerangelegenheiten, Peter Nesveda, wie folgt: "Monterra Resources ist sehr

erfreut darüber, mit Lucky Minerals zusammenzuarbeiten und sieht der Exploration

der wesentlichen Fortuna-Konzessionen entgegen, die ganz in der Nähe einiger

bedeutender Gold - und Kupferfunde gelegen sind, die in den letzten 20 Jahren in

Ecuador gemacht wurden."

Erworbene Vermögenswerte

Durch die Transaktion erwirbt Lucky den 100%igen Anteil von Goldmindex an einem

zusammenhängenden Grundstück mit einer Größe von 54.985 Hektar (550 km(2)), das

aus 12 einzelnen Mineral-Konzessionen 50 km südlich von Cuenca, der Hauptstadt

der Provinz Azuay, besteht (das "Fortuna-Grundstück"). Das Fortuna-Grundstück

ist über den Pan-American-Highway, bei jedem Wetter befahrbare Nebenstraßen und

ein Netzwerk aus Schotterwegen zugänglich. Es steht eine jederzeit verfügbare

Belegschaft bereit, mit der der Abbau ganzjährig betrieben werden kann. Es

stehen eine Stromübertragungsleitung in einer Entfernung von 10 km und reichlich

Wasser zur Verfügung, um die Explorationsarbeiten auf dem Fortuna-Grundstück zu

unterstützen.

Um die gesamte Pressemitteilung und alle Einzelheiten der Transaktion

anzuzeigen, folgen Sie bitte dem Link:

http://www.luckyminerals.com/2018-02-20-nr-lucky-minerals-goldmindex/

IM NAMEN DES VORSTANDS

"Robert Rosner"

Chief Executive Officer

Shaun Dykes, M.Sc. (Eng); P.Geo (#20044), ist eine nicht unabhängige

qualifizierte Person gemäß NI 43-101, die für die Überprüfung aller

wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung

verantwortlich ist.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER

DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE)

ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHIET ODER RICHTIGKEIT DIESER

PRESSEMITTEILUNG.

Kontakt:

Robert Rosner

(866) 924-6484

info@luckyminerals.com

http://www.luckyminerals.com/