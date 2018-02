GNW-News: McDonald's kündigt globales Engagement zur Unterstützung von Familien mit verstärktem Fokus auf Happy Meals an

McDonald's kündigt globales Engagement zur Unterstützung von Familien mit verstärktem Fokus auf Happy Meals an

Unternehmen baut Engagement mit Alliance for a Healthier Generation aus und

setzt sich in 120 Märkten auf der ganzen Welt mutige Ziele für die Happy Meal-

Gerichte

OAK BROOK, Illinois, USA, 15. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute gab

McDonald's (NYSE:MCD) zur Unterstützung des langfristigen globalen

Wachstumsplans des Unternehmens ein verstärktes Engagement für Familien bekannt,

indem der Einfluss des Unternehmens genutzt wird, um positiv auf die Mahlzeiten

von Kindern einzuwirken, den Zugang zum Lesen zu erleichtern und die Familien

durch Ronald McDonald House Charities zusammenzuhalten. Bis 2022 wird McDonald's

auf 120 Märkten Verbesserungen an den Happy Meal-Gerichten vornehmen. Daher

werden ausgewogenere Mahlzeiten angeboten sowie die Zutaten vereinfacht, in

Bezug auf die Nährwertangaben zu den Happy Meals wird weiterhin Transparenz

geübt, das verantwortungsvolle Marketing, das auf Kinder ausgerichtet ist,

gestärkt und innovatives Marketing genutzt, um den Kauf von Nahrungsmitteln und

Getränken zu fördern, die empfohlene Lebensmittelgruppen in Happy Meals

enthalten.

"Als eines der meistbesuchten Restaurants der Welt sind wir uns der

Möglichkeiten bewusst, die wir haben, um Familien zu unterstützen, und arbeiten

weiter daran, unsere Gerichte zu verbessern, Freude am Lesen zu erzeugen und

Hilfsbedürftige über Ronald McDonald House Charities zu unterstützen", sagte

Steve Easterbrook, McDonald's President und CEO. "Angesichts unserer Größe und

unseres Einflusses hoffen wir, dass diese Aktionen den Verbrauchern mehr

Wahlmöglichkeiten bieten und Millionen von Familien in einzigartiger Weise

zugute kommen. Dies sind wichtige Schritte, um McDonald's weiter zu verbessern."

2013 begann McDonald's die Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation

Alliance for Healthier Generation (Healthier Generation), um einen umfassenden

Plan für 20 wichtige Märkte* zu entwickeln, damit Kunden mehr Obst, Gemüse,

fettarme Milch und Wasser konsumieren. Viele dieser Märkte sind in Bezug auf die

Fortschritte bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen dem Zeitplan voraus.

Heute verstärkt das Unternehmen seine Anstrengungen mit Healthier Generation, um

fünf neue globale Happy Meal-Ziele bis 2022 festzulegen.

1. Anbieten ausgewogener Mahlzeiten

Unter Anwendung strenger, wissenschaftlich und ernährungspolitisch fundierter

Ernährungskriterien werden bis Ende 2022 mindestens 50 Prozent der (auf den

Menütafeln in Restaurants, den Bestellbildschirmen bei Kiosken und den mobilen

Bestell-Apps) angebotenen Happy Meals in jedem Markt die neuen weltweiten

Ernährungskriterien von McDonald's für Happy Meals von maximal 600 Kalorien, 10

Prozent der Kalorien aus gesättigten Fettsäuren, 650 mg Natrium und 10 Prozent

der Kalorien aus Zuckerzusatz erfüllen.

Zurzeit erfüllen 28 Prozent der Happy Meal-Kombinationen, die in 20 Hauptmärkten

auf den Menütafeln angeboten werden, diese neuen Ernährungskriterien. Um das

Ziel von 50 Prozent oder mehr zu erreichen, werden auf den Märkten neue

Menüangebote hinzugefügt, wodurch die aktuellen Menüangebote im Happy Meal-Teil

der Menütafel in ihrer Zusammensetzung verändert oder entfernt werden.

Beispielsweise führte McDonald's in Italien letzten Monat ein neues Happy Meal-

Hauptgericht mit der Bezeichnung "Junior Chicken" ein, ein Sandwich mit wenig

Proteinen (gegrilltes Hähnchen). McDonald's Australien untersucht derzeit neue

Möglichkeiten in Bezug auf Gemüse und proteinärmere Kost und in Frankreich

evaluiert McDonald's neue Gemüseangebote.

2. Vereinfachen der Inhaltsstoffe

Da sich die Geschmäcker und Vorlieben der Verbraucher ständig verändern, werden

die Märkte Happy Meals priorisieren, deren Inhaltsstoffe vereinfacht werden,

indem künstliche Aromen sowie künstliche Farbstoffe entfernt und künstliche

Konservierungsstoffe soweit wie möglich reduziert werden. 2016 entfernte

McDonald's USA künstliche Konservierungsmittel aus den Chicken McNuggets, die

auch keine künstlichen Aromen und Farbstoffe enthalten. Auch enthalten die

Chicken McNuggets von McDonald's Frankreich und McDonald's Kanada keine

künstlichen Aromen, Farb- oder Konservierungsstoffe.

3. Transparenz durch Nährwertangaben zu Happy Meals

Das Unternehmen hat fortlaufende Anstrengungen unternommen, dem Wunsch der

Verbraucher nach einem einfachen Zugang zu den Nährwertangaben für die einzelnen

angebotenen Menüs zu entsprechen. Das Ziel ist, dass die Nährwertangaben für

Happy Meals verfügbar und über alle Websites und mobilen Apps von McDonald's

zugänglich sind, die für Bestellungen verwendet werden, wo immer dies möglich

ist.

4. Verantwortung gegenüber dem Verbraucher

Im Rahmen der neuen Ziele werden alle Happy Meals, die für Kinder beworben

werden, die neuen globalen Ernährungskriterien von McDonald's erfüllen und

weiterhin alle bestehenden lokalen/regionalen Selbstverpflichtungen in Bezug auf

das Marketing für Kinder erfüllen.

5. Nutzen eines innovativen Marketing, um den Verkauf von Speisen und Getränken

zu steigern, die empfohlene Lebensmittelgruppen in Happy Meals enthalten

McDonald's erkennt die Gelegenheit, mit seiner Größe und seinem Einfluss einen

positiven Effekt zu erzielen, um innovatives Marketing, einschließlich

Verpackung und Promotions, und den Einsatz neuer Technologien wie beispielsweise

Kioske und mobile Apps zu nutzen, damit in Verbindung mit Happy Meals mehr Obst,

Gemüse, fettarme Milchprodukte, Vollkornprodukte, proteinärmere Produkte und

mehr Wasser serviert wird. Dieses Ziel führt diese Maßnahmen noch einen Schritt

weiter und umfasst jetzt eine Messkomponente sowie den externen Austausch von

Best Practices und Ergebnissen in transparenter Weise.

McDonald's USA - Änderungen bei Happy Meals

Die Kunden in den USA werden in diesem Jahr deutliche Änderungen am Happy Meal-

Menü sehen. Im Juni 2018 werden 100 Prozent der Speisenkombinationen auf den

Happy Meal-Menütafeln in den USA maximal 600 Kalorien enthalten, außerdem werden

100 Prozent dieser Speisenkombinationen den neuen Ernährungskriterien für

Zuckerzusatz sowie für gesättigte Fettsäuren und 78 Prozent den neuen

Natriumkriterien entsprechen.

* Es werden nur folgende Menüs angeboten: Hamburger, 4er-Portion und 6er-

Portion Chicken McNuggets. Der Cheeseburger steht nur auf Anfrage des Kunden

zur Verfügung.

* Die kleinen Pommes Frites werden in der 6er-Portion Chicken McNuggets durch

kindgerechte Pommes Frites ersetzt, wodurch die Kalorien und das Natrium in

den Pommes Frites um die Hälfte reduziert werden.

* Neue Formel für die Schokoladenmilch zur Reduzierung des Zuckerzusatzes. Für

den Übergangszeitraum enthalten die Happy Meal-Gerichte keine

Schokoladenmilch mehr, stehen aber auf Wunsch des Kunden zur Verfügung.

* Im Laufe des Jahres wird Wasser in Flaschen auf den Happy Meal-Menütafeln

als Getränkeauswahl ergänzt.

* Im Dezember 2017 schloss McDonald's USA den Übergang zum biologischen

Saftgetränk Honest Kids Appley Ever After ab, das 45 Kalorien weniger und

nur halb so viel Zucker wie der 100-Prozent-Apfelsaft enthält, der zuvor in

den USA angeboten wurde.

Mit diesen geplanten Änderungen der Menüs werden im Durchschnitt Kalorien um 20

Prozent, Zuckerzusätze um 50 Prozent, gesättigte Fettsäuren um 13 Prozent

und/oder Natrium um 17 Prozent reduziert, je nachdem, welches Gericht der Kunde

auswählt. Diese Reduktionen basieren auf den durchschnittlichen Ernährungsdaten

der Happy Meal-Angebote auf der Speisekarte in den USA im vergangenen Jahr

verglichen mit denjenigen, die für den weiteren Jahresverlauf geplant sind.

Mehrere Happy Meal-Kombinationen, die heute in den USA auf den Menütafeln zur

Verfügung stehen, erfüllen bereits die neuen Ernährungskriterien und werden

nicht geändert.

McDonald's USA hat zuletzt im Jahr 2013 Änderungen dieser Größenordnung im

Rahmen seiner Zusammenarbeit mit Healthier Generation bekannt gegeben, als es

Limonade als Option im Happy Meal-Teil der Menütafel entfernte, was zu einem

Anstieg der bestellten Happy Meals um 14 % führte, bei denen Wasser, Milch oder

Saft als Getränk geordert wurde. Im Dezember 2013 wählten die Kunden bei 38

Prozent der Happy Meals Wasser, Milch oder Saft als Getränk aus. Dieser Anteil

hat sich bis Dezember 2017 auf 52 Prozent erhöht. Im selben Zeitraum verringerte

sich der Anteil der Happy Meals, bei denen Limonade und andere Getränke bestellt

wurden, von 62 Prozent auf 48 Prozent. Zum ersten Mal wurde also bei mehr als

der Hälfte der Happy Meals, die in den USA bestellt wurden, Wasser, Milch oder

Saft als Getränk geordert.

"Vom ersten Tag an wusste Healthier Generation, dass unsere Zusammenarbeit mit

McDonald's die Menüoptionen für Kinder überall auf breiter Ebene verbessern

könnte", sagte Dr. Howell Wechsler, Chief Executive Officer der Alliance for a

Healthier Generation. "Die heutige Ankündigung stellt einen bedeutsamen

Fortschritt dar, auf die Menge an Kalorien, gesättigten Fettsäuren, Natrium und

Zuckerzusätzen in den auf den Menütafeln angebotenen Happy Meals für Kinder

einzuwirken - und um Wasser als Getränkewahl zu fördern. Dies legt die Messlatte

hoch und wir hoffen, dass andere Branchenführer diesem Beispiel folgen werden."

"Als Ernährungsberaterin und Mutter ist dies ein entscheidender Moment, da wir

in Zusammenarbeit mit Healthier Generation neue, ehrgeizige Ziele bekannt geben,

von denen wir hoffen, dass sie Familien rund um die Welt positiv beeinflussen

werden", sagte Julia Braun, MPH, registrierte Diätassistentin und Leiterin von

Global Nutrition bei McDonald's. "Unsere Bemühungen haben zu großen

Veränderungen und echten Fortschritten geführt. Im Rahmen unserer fortwährenden

Bemühungen haben wir uns dazu verpflichtet, Familien die Auswahl ausgewogener

Angebote zu erleichtern, was messbare Fortschritte mit sich bringen wird."

Diese Verpflichtungen gelten weltweit für alle Märkte, wobei der Fortschritt in

den 20 wichtigen Märkten gemessen und gemeldet wird, da diese fast 85 Prozent

des weltweiten Umsatzes des Unternehmens ausmachen. Das Unternehmen arbeitet mit

Healthier Generation und einem unabhängigen Drittunternehmen zusammen, um alle

zwei Jahre die Fortschritte zu messen und zu veröffentlichen.

Buchprogramm "Happy Meal Readers"

Das Unternehmen nutzt zudem seinen Einfluss auf positive Weise, um die

Leidenschaft für das Lesen zu wecken, und wird weiterhin die Freude am Lesen in

immer mehr Familien tragen. Seit 2001 haben das Unternehmen und seine

Franchisenehmer mehr als 370 Millionen Bücher in Verbindung mit den Happy Meals

verteilt. "Happy Meal Readers" expandiert weiter und bis 2019 können Kinder in

mehr als 100 Märkten das ganze Jahr über ein Buch oder ein Spielzeug zusammen

mit einem Happy Meal wählen.

Ronald McDonald House Charities (RMHC)

Bei der Unterstützung von Familien spielt das Unternehmen seit über 40 Jahren

eine wichtige Rolle, damit Familien nahe der Betreuung verbringen können, die

sie benötigen, wenn ihre Kinder krank sind. McDonald's war Gründungspartner der

Wohltätigkeitsorganisation und ist weiterhin bestrebt, die Größe und die

Verbreitung von McDonald's Restaurants zur Förderung und Beschaffung von Geldern

für das weitere Wachstum der Organisation zu nutzen. RMHC hält Familien zusammen

- in der Nähe der Fürsorge, die sie benötigen. Dafür unterhält das Unternehmen

mehr als 364 Ronald McDonald Houses, 227 Ronald McDonald Family Rooms und 49

Ronald McDonald Care Mobiles in 64 Ländern und Regionen der Welt. Allein im

letzten Jahr stellte RMHC mehr als fünfeinhalb Millionen Kindern und Familien

Hilfe und Ressourcen zur Verfügung. Letztes Jahr unterstützten die McDonald's

Restaurants die Arbeit von RMHC, indem sie ca. 2,4 Millionen Übernachtungen in

Nachbarschaften und in Gemeinden auf der ganzen Welt ermöglichten.

Über McDonald's

McDonald's ist der weltweit führende Foodservice-Einzelhändler mit mehr als

37.000 Restaurants in mehr als 100 Ländern. Ungefähr 90 % der McDonald's

Restaurants weltweit sind im Besitz von unabhängigen lokalen Geschäftsleuten und

werden von diesen geleitet.

Über Healthier Generation

Die Alliance for a Healthier Generation befähigt Kinder, lebenslange, gesunde

Lebensgewohnheiten zu entwickeln, indem sie sicherstellt, dass das sie umgebende

Umfeld gute Gesundheit bietet und fördert. Mehr als 25 Millionen Kindern wurde

durch die Zusammenarbeit von Healthier Generation mit Schulen, Gemeinden und

Unternehmen in den USA geholfen. Sie machen den Unterschied! Besuchen Sie

HealthierGeneration.org und folgen Sie uns auf Facebook und Twitter.

*20 Hauptmärkte: USA, Kanada, Brasilien, Argentinien, Großbritannien,

Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, Niederlande, Italien, Polen,

Schweden, Schweiz, Russland, Hongkong, China, Japan, Taiwan und Australien.

MEDIENANSPRECHPARTNER:

Becca Hary Kate Siskel

McDonald's Alliance for a Healthier Generation

becca.hary@us.mcd.com kate.siskel@healthiergeneration.org

