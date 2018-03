GNW-News: McDonald's legt als erstes Restaurantunternehmen ein bestätigtes wissenschaftsbasiertes Ziel für die Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen fest

McDonald's legt als erstes Restaurantunternehmen ein bestätigtes wissenschaftsbasiertes Ziel für die Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen fest

Das Unternehmen strebt die Einsparung von 150 Millionen Tonnen an Emissionen bis

2030 an

OAK BROOK (USA), 20. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- McDonald's gab heute bekannt,

dass das Unternehmen gemäß einer neuen Strategie gegen den weltweiten

Klimawandel beabsichtigt, gemeinsam mit Franchisenehmern und Lieferanten den

Ausstoß von Treibhausgasen durch die Restaurants und Verwaltungen von McDonald's

bis 2030 um 36 % (im Vergleich zu 2015) zu senken. Außerdem verpflichtet sich

McDonald's, bis 2030 die Emissionsintensität (pro Tonne Lebensmittel und

Verpackung) in der gesamten Lieferkette um 31 % gegenüber 2015 zu reduzieren.

Dieses anvisierte konsolidierte Ziel wurde von der Initiative Science Based

Targets (SBTi) bestätigt.

McDonald's geht davon aus, dass bis 2030 durch diese Maßnahmen 150 Millionen

Tonnen weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen werden. Diese Minderung

entspricht der Stilllegung von 32 Millionen Pkw für ein ganzes Jahr oder dem

Wachstumsprozess von 10 Jahren von 3,8 Milliarden neu gepflanzten Bäumen. Dieses

Ziel ermöglicht es McDonald's, als Unternehmen zu wachsen, ohne seine Emissionen

zu erhöhen.

"Um eine bessere Zukunft für unseren Planeten zu schaffen, muss jeder von uns

seinen Beitrag leisten. McDonald's trägt seinen Teil dazu bei, indem das

Unternehmen sich das ehrgeizige Ziel zur Senkung der Treibhausgasemissionen

setzt, um den Herausforderungen des globalen Klimawandels zu begegnen", sagte

Steve Easterbrook, President und CEO von McDonald's, der den Plan in einem

veröffentlichten Video des Unternehmens bekanntgab. "Um dieses Ziel zu

erreichen, werden wir unsere Lebensmittel verantwortungsvoll einkaufen,

erneuerbare Energien fördern und effizient nutzen sowie Abfälle reduzieren und

das Recycling steigern."

Um sein Ziel zu erreichen, wird McDonald's in der gesamten Lieferkette, in den

Büros und Restaurants daran arbeiten, durch Verbesserungen wie LED-Beleuchtung,

energieeffiziente Küchengeräte, nachhaltige Verpackungen und Recyclingkonzepte

in den Restaurants sowie durch die Förderung und Unterstützung einer

nachhaltigen Landwirtschaftsproduktion innovativer und effizienter zu werden. In

Zusammenarbeit mit Tausenden von Franchisenehmern, Lieferanten und Produzenten

wird McDonald's die Maßnahmen in den größten Segmenten seiner CO2-Bilanz

priorisieren: Rindfleischproduktion, Energieverbrauch und -bezug in den

Restaurants sowie Verpackung und Abfall. Diese Segmente zusammen machen rund

64 % der weltweiten Emissionen von McDonald's aus.

Aufbauend auf den Impulsen der bestehenden Forstwirtschafts-, Landwirtschafts-

und Energieeffizienzprogramme werden McDonald's und seine Partner weiterhin nach

praktischen Lösungen zur Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen suchen

und diese umsetzen. Im Rahmen seines Bekenntnisses zu Transparenz wird

McDonald's seinen Kriterienkatalog weiter ausbauen und jährlich über

Fortschritte, Herausforderungen und Meilensteine informieren.

"Ökologischer Fortschritt geschieht nicht einfach so, er erfordert von jedem von

uns, eine mutige führende Rolle zu übernehmen", sagte Fred Krupp, President von

Environmental Defense Fund. "Als eine der bekanntesten Marken der Welt ist

McDonald's gut positioniert, um die Führung zu übernehmen. Dieses ehrgeizige

neue Klimaziel wird Innovationen, Zusammenarbeit und vor allem wichtige

Reduktionen des Ausstoßes von Treibhausgasen in der gesamten globalen Betriebs-

und Lieferkette des Unternehmens schaffen."

McDonald's engagiert sich bereits seit fast drei Jahrzehnten für unseren

Planeten und die Gemeinschaft. Dazu gehört die Gründung einer bahnbrechenden

Partnerschaft mit dem Environmental Defense Fund (EDF) im Bereich Verpackungs-

und Abfallverringerung. Im Jahr 2014 veröffentlichte McDonald's eine

Stellungnahme zum Thema Energie und Klima, die den Standpunkt des Unternehmens

zur Ergreifung wirksamer und gemeinschaftlicher Maßnahmen für die Bekämpfung des

Klimawandels erläuterte. Darüber hinaus hat McDonald's im Jahr 2015 ein

"Commitment on Forests" verfasst, das den Einfluss der Lieferkette auf die

Entwaldung thematisiert. Dies untermauerte die Entwicklung der Klimastrategie

des Unternehmens, da die Entwaldung schätzungsweise 15 % der weltweiten

Treibhausgasemissionen ausmacht.

"McDonald's ist in allen Regionen der Welt vertreten. Die Ankündigung des

Unternehmens ist von entscheidender Bedeutung, da sie eines der größten

Unternehmen der Welt dazu verpflichtet, über seine gesamte Nahrungsmittelkette

hinweg signifikante, wissenschaftsbasierte Emissionsreduktionen zu erzielen. Sie

fällt auch mit der Entscheidung von McDonald's zusammen, dem "We Are Still In"-

Bündnis mit tausenden anderen Unternehmen aus den USA beizutreten", sagte Carter

Roberts, President und CEO des World Wildlife Fund (WWF) in den USA. "Auch wenn

privatwirtschaftliche Maßnahmen die Klimakrise auf unserem Planeten nicht

vollständig lösen können, erzeugen solche bedeutenden Ankündigungen und

Bündnisse für gemeinsame Engagements für den Klimaschutz eine Dynamik, die zur

Entwicklung der benötigten Lösungen erforderlich ist."

Das Engagement für dieses wissenschaftsbasierte Ziel ist der aktuellste Schritt

auf dem Weg von McDonald's zur Realisierung wichtiger Veränderungen und zur

Nutzung seiner Scale for Good.

"McDonald's setzt ein starkes Zeichen, indem es als erstes Restaurantunternehmen

ein wissenschaftsbasiertes Treibhausgasemissionsziel steckt. Das Führungsteam

von McDonald's hat erkannt, dass man nicht die Emissionen erhöhen muss, um als

Unternehmen zu wachsen", sagte Andrew Steer, President & CEO, World Resources

Institute (WRI) und Mitglied der "Science Based Targets"-Initiative. "Durch das

gemeinsame Engagement von McDonald's und seiner Lieferanten für die Entwicklung

und Umsetzung nachhaltigerer Anbaumethoden sowie die Reduzierung der

Abfallmengen beschreitet das Unternehmen einen Weg, der besser für seine

Franchise, seine Kunden und die Umwelt ist. Das WRI appelliert an McDonald's,

nach zusätzlichen Möglichkeiten zu suchen, sein Geschäftsmodell und seine

Wertschöpfungskette an einer durch Ressourcenknappheit geprägten Welt

auszurichten. Wir sind bereit, das Unternehmen bei der Verfolgung von Strategien

zu unterstützen, die zu einem gesünderen Leben der Konsumenten und zu einem

nachhaltigeren Planeten führen."

Die Initiative Science Based Targets (SBTi) ist eine Zusammenarbeit zwischen

WRI, WWF, CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) und des United Nations Global

Compact, die Unternehmen dabei unterstützt zu ermitteln, in welcher Höhe sie

ihre Emissionen senken müssen, um ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Aufbauend auf seinem jahrelangen Engagement in der Rindfleischindustrie

veröffentlichte McDonald's im Jahr 2017 seine 2020 Ziele für die Nachhaltigkeit

von Rindfleisch. Darin wurden die nächsten Schritte für die Zusammenarbeit mit

Rindfleischproduzenten und Industriepartnern festgelegt, um proaktiv die

nachhaltigsten Methoden für die Rindfleischproduktion zu ermitteln, zu teilen

und zu skalieren. Bereits 2018 formulierte McDonald's neue Ziele für

Verpackungsmaterialien und Recycling und verstärkte sein Engagement für die

Unterstützung von Familien.

Über McDonald's

McDonald's ist der weltweit führende Foodservice-Einzelhändler mit mehr als

37.000 Restaurants in 120 Märkten weltweit. Über 90 % der McDonald's-Restaurants

weltweit sind im Besitz von unabhängigen lokalen Geschäftsleuten und werden von

diesen geleitet.

PRESSEKONTAKT

Terri Hickey, 773-655-3035

terri.hickey@us.mcd.com

