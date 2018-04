GNW-News: NYSERNet setzt bei Forschungsnetz auf ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM)

NYSERNet setzt bei Forschungsnetz auf ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM)

OpenFabric(TM)-Cross-Connect- und ROADM-Technologien sorgen für Automatisierung,

Offenheit und Agilität

New York, New York, USA. 17. April 2018. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass

das New York State Education and Research Network (NYSERNet) zur Einrichtung

eines agilen, offenen und automatisierten Weitverkehrsnetzes die

Übertragungstechnik des Unternehmens implementiert hat. NYSERNet, eine

gemeinnützige Organisation, die für Bildungs-, Forschungs- und

Gesundheitseinrichtungen Zugang zum Internet bereitstellt, wird die offene

Infrastruktur zur Übertragung von Datenströmen mittels nativer und externer

Wellenlängen bei Datenraten von bis zu 200Gbit/s im ganzen Bundesstaat New York

nutzen. Basierend auf der ADVA FSP 3000-Plattform, inklusive der ultra-kompakten

CloudConnect(TM)-Baugruppenträger, verwendet die neue Netzinfrastruktur ADVAs

OpenFabric(TM)-Cross-Connect-Technologie für eine flexible Bereitstellung von

Kommunikationsdiensten. Außerdem verfügt das Netz über eine Flexgrid-fähige

ROADM-Architektur von ADVA mit Route-and-Select-Funktionalität, sodass NYSERNet

bei steigendem Bedarf nach neuen Services und zusätzlicher Bandbreite rasch

reagieren kann.

"ADVAs Ingenieure haben eng mit uns zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass

die neue Lösung jeder unserer spezifischen Netzanforderungen gerecht wird. Nun

verfügen wir über ein hochflexibles und nachhaltiges Übertragungssystem, das

offen und hochverfügbar ist und unseren Mitgliedseinrichtungen Zugriff auf

Bandbreite und optische Services der nächsten Generation bietet", berichtet Bill

Owens, CTO, NYSERNet. "Dank der flexiblen und skalierbaren Technologie von ADVA

können wir unsere Ressourcen maximieren und uns auf eine Zukunft im Terabit-

Bereich vorbereiten. Mit dem neuen Netz garantieren wir Lehrpersonal, Schülern

und Studenten erstklassige Voraussetzungen und tragen dazu bei, dass unsere

akademische Gemeinschaft auch in Zukunft zu den Pionieren der Forschung gehören

wird."

Das speziell auf NYSERNets Bedürfnisse zugeschnittene Weitverkehrsnetz ist mit

innovativsten Technologien von ADVA ausgestattet. Dank der ADVA FSP 3000

CloudConnect(TM)-Plattform kann NYSERNet den Datendurchsatz auf den Glasfasern

maximieren, den Netzbetrieb vereinfachen und die Skalierbarkeit der Technologie

für zukünftiges Wachstum nutzen. Die Lösung nutzt die einzigartigen

QuadFlex(TM)-Module von ADVA für höchste Übertragungskapazität sowie die ADVA

FSP 3000 OpenFabric(TM), ein OTN-Cross-Connect-System, das die Bereitstellung

von Bandbreitendiensten über das gesamte Netz von NYSERNet vereinfacht.

Hochmoderne ROADMs von ADVA mit Flexgrid-Technologie verbessern die spektrale

Effizienz und sorgen für ein agiles, vollständig automatisiertes, optisches

Netz. Alle Aspekte der Infrastruktur werden vom ADVA FSP Service Manager

überwacht, sodass die Betreiber von NYSERNet die vollständige Kontrolle haben

und das Netz aktiv überwachen, verwalten und auch remote unterstützen können.

"Die Lösung setzt hinsichtlich der Kapazität des Netzes von NYSERNet neue

Maßstäbe. Die Organisation kann nun eigenständig und flexibel ihre eigene

Zukunft gestalten. Ihre Mitglieder bekommen unmittelbaren Zugriff auf

Übertragungskapazität, wenn sie diese benötigen. Das vielseitige und effiziente

Übertragungssystem unterstützt in idealer Weise sowohl die aktuellen

Herausforderungen von NYSERNet als auch die Anforderungen von morgen", erklärt

John Scherzinger, Senior VP, Sales, North America bei ADVA. "Entscheidend für

den Erfolg der Implementierung waren die Flexibilität und Interoperabilität

unserer Plattform. Dank unserer offenen Technologie gestalten sich die Planung,

Installation und der Netzbetrieb ganz leicht. Mit unserer FSP 3000-Plattform

sowie dem kontinuierlichen Support unseres Serviceteams wird NYSERNet die

steigenden Kommunikations- und Kollaborationsanforderungen der Forschungs- und

Bildungseinrichtungen im Staat New York problemlos bewältigen können."

Weitere Informationen zur ADVA OpenFabric (TM) Cross-Connect-Technologie

erhalten Sie im folgenden Video: https://youtu.be/a7MsSNWLcNQ.

Über ADVA Optical Networking:

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

